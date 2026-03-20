タレント・実業家の明日花キララが12日、自身のインスタグラムを更新し、“ドラゴンの肉”を食べたことを報告した。



【写真】この頭部だと体長は…龍の頭部を持って“ふるふる”しちゃう明日花キララ

「東京で一番、いや、日本で一番インパクトのある焼肉メニュー。」とコメントし、東京・大田区西蒲田にある「蒲田路地裏焼肉 肉の頂」の「ドラゴン盛」の画像を掲載した。薄くスライスした肉をドラゴンの顔の形に盛り付けして提供されるもの。架空の生物のはずなのに、まるで本当に龍をさばいたかのような迫力で、肉がふるふるする様子も含めて“リアル”だ。



「駅から少し離れた怪しい路地裏にある焼肉屋さんで。ブランドや産地にこだわらず美味い肉をシンプルに味わえるのは、食肉卸の直営店だからこそ。」と味も保証。「こちらは、不定期で開催される『裏の頂』というコースの大人気メニュー『どらごん盛り～冷しゃぶ仕立て～』。見た目のいかつさに反して、脂の乗った柔らかなお肉をさっぱりと冷しゃぶで楽しめるやで。」と紹介した。



フォロワーは「さすが肉食女子」「肉～」「はじめ人間ギャートルズを思い出します。」とワイルド心を揺さぶられていた。



（よろず～ニュース編集部）