福田雄一監督作で「続編が見たいと思う作品」ランキング！ 『今日から俺は!!劇場版』を抑えた1位は？
新作映画となる、Snow Man・目黒蓮さんが主演の『SAKAMOTO DAYS』をはじめ、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。これまでさまざまなジャンルの作品を制作し、多くの観客を魅了してきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「福田雄一監督作で続編が見たいと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位には『今日から俺は!!劇場版』が選ばれました。2018年に放送したドラマの劇場版で、西森博之さんの大ヒットしたヤンキー漫画が原作の映画です。
賀来賢人さんが主演を務め、伊藤健太郎さんや清野菜名さん、橋本環奈さんが共演。映画版では、柳楽優弥さんや山本舞香さんなどが新キャストとして出演し、原作で人気の高いエピソード「北根壊（ほくねい）編」が描かれました。
興行収入は50億円を突破した大ヒット作で、原作には面白いエピソードが多いだけに、続編を望む声が多くなっています。
回答者からは、「賀来賢人さんの演技の振り幅が凄すぎます。無心で笑えました」（40代女性／東京都）、「ユーモアな世界観なので大人になったバージョンも見てみたい」（20代女性／熊本県）、「80年代ツッパリ世代としては、あの時代の空気感を現代のクオリティで笑いに変えてくれるこの作品は格別」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
世界的に人気が高い『銀魂』の実写化となり、主人公・坂田銀時を小栗旬さんが担当。菅田将暉さん、橋本環奈さんをはじめ、ムロツヨシさん、佐藤二朗さん、吉沢亮さん、長澤まさみさん、岡田将生さん、堂本剛さんなど、豪華な俳優が出演する映画として大人気です。アニメの新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が公開中なだけに、実写映画の続編にも期待が寄せられています。
回答者からは、「キャラクターの掛け合いやユーモアの再現性が高く、まだ物語を見たいと思った」（30代女性／愛知県）、「原作にはまだ実写向きのギャグ回が大量にあります」（60代男性／東京都）、「原作もシリーズが長いので、完結までのすべての実写化を見てみたいです」（20代女性／大分県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「福田雄一監督作で続編が見たいと思う作品」ランキングの結果を紹介します。
2位：『今日から俺は!!劇場版』／62票
2位には『今日から俺は!!劇場版』が選ばれました。2018年に放送したドラマの劇場版で、西森博之さんの大ヒットしたヤンキー漫画が原作の映画です。
賀来賢人さんが主演を務め、伊藤健太郎さんや清野菜名さん、橋本環奈さんが共演。映画版では、柳楽優弥さんや山本舞香さんなどが新キャストとして出演し、原作で人気の高いエピソード「北根壊（ほくねい）編」が描かれました。
興行収入は50億円を突破した大ヒット作で、原作には面白いエピソードが多いだけに、続編を望む声が多くなっています。
回答者からは、「賀来賢人さんの演技の振り幅が凄すぎます。無心で笑えました」（40代女性／東京都）、「ユーモアな世界観なので大人になったバージョンも見てみたい」（20代女性／熊本県）、「80年代ツッパリ世代としては、あの時代の空気感を現代のクオリティで笑いに変えてくれるこの作品は格別」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位：『銀魂』シリーズ／85票1位に選ばれたのは『銀魂』シリーズでした。空知英秋さんの大ヒット漫画が原作で、2017年に『銀魂』、2018年には『銀魂2 掟は破るためにこそある』が公開され、どちらも大ヒットしました。
世界的に人気が高い『銀魂』の実写化となり、主人公・坂田銀時を小栗旬さんが担当。菅田将暉さん、橋本環奈さんをはじめ、ムロツヨシさん、佐藤二朗さん、吉沢亮さん、長澤まさみさん、岡田将生さん、堂本剛さんなど、豪華な俳優が出演する映画として大人気です。アニメの新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が公開中なだけに、実写映画の続編にも期待が寄せられています。
回答者からは、「キャラクターの掛け合いやユーモアの再現性が高く、まだ物語を見たいと思った」（30代女性／愛知県）、「原作にはまだ実写向きのギャグ回が大量にあります」（60代男性／東京都）、「原作もシリーズが長いので、完結までのすべての実写化を見てみたいです」（20代女性／大分県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)