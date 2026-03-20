時速は約30キロ。

湖の上を滑空するアクティビティが登場です。

大村市の自然共生型アウトドアパークで、湖を横断する新たなアクティビティが20日にオープンしました。

（小林勇大アナウンサー）

「大村市に去年オープンしたフォレストアドベンチャーで、新たなアクティビティが誕生したということで体験してきます」

フランス生まれの自然共生型アウトドアパーク「フォレストアドベンチャー」。

大村市の施設は去年4月、県内で初めてオープンしました。

今回、新たに誕生したのが野岳湖の上を横断する、往復約600メートルの「ジップトリップコース」です。

湖からの高さは、最も高いところで15メートルほど。

時速30キロほどのスピードで、空を飛んでいるように湖の上を滑空します。

（小林勇大アナウンサー）

「湖の上をスーッと爽快に突き抜けていって、最高に気持ちがいいです」

（フォレストアドベンチャー・おおむら長崎 井上 命さん）

「たくさんの子どもでだいぶにぎわう公園なので、そういった方々に多く利用してもらい、自然の良さを確かめてほしい」

ジップトリップコースは、身長130センチ以上体重100キロ以下で利用でき、料金は2500円となっています。