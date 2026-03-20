ホワイトレースでモテオーラ全開♡ 金川紗耶が着こなす【オンナみワンピ】コーデ

1枚でしっかり盛れるワンピースは、おしゃれの必須アイテム♡ 今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、レース×ボディコンシャス×白の「オンナみワンピ」をご紹介します。ピュアで清楚な女のコらしさも、あざとい色気も兼ね備えたエース級アイテムを要チェック！

彼とのデートでキュンとさせよ【オンナみワンピ】 with スキナオトコノコ 気になる男のコや大好きな彼など、デートの日は色気を感じさせる女っぽワンピが優勝。ボディコンシャスなタイトシルエットで、ふとした瞬間に彼をドキドキさせちゃおう♡

Cordinate オンナみレース×ボディコンシャス×ピュアな白 オトナなホワイトレースで彼のココロを射止めて♡ 清楚な白レースはボディコンシャスなシルエットで女っぽさ満点だし、スキッパーデザインで胸元もほどよく肌見せ。爆モテ要素しかないワンピで勝負♡ インナーつきレースワンピース 19,800円／SNIDEL バッグ 9,240円／mucu and ebony（HANA KOREA）シューズ 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス／スタイリスト私物 撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io）モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶