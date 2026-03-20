◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）

幕下で西２枚目・大花竜（立浪）が西同１６枚目・漣（伊勢ノ海）を寄り切って６勝１敗とした。来場所の新十両昇進が確実となった。周囲から昇進への期待を肌で感じ、勝ち越しを決めてからも重圧が続いていたと明かし「とりあえずホッとしまた。今場所はすごく長く感じたので、やっと終わったなって」と胸をなで下ろした。

今場所は５勝を挙げた時点で昇進の可能性が高まっていたが、上位陣が踏ん張っていたこともあり、予断を許さない状況だった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）から「自分で勝って決めないと。上の結果に頼ったら駄目だぞ」と檄を飛ばされ、「絶対にこの一番勝ちたいなと思っていた。自分で勝って決められたので良かった」と胸を張った。

青森・十和田市出身。近大を経て、２４年夏場所で初土俵を踏んだ。場所前は兄弟子の横綱・豊昇龍、十両・明生にも胸を借り、入門から約２年で関取の座を手中に収めた。来場所に向け「もっと相手も強くなってくるので。さらに稽古して、十両でも通用できる体で相撲を取っていきたい」と意気込んだ。