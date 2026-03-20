BEYOOOOONDS・清野桃々姫、活動再開を発表 4月25日から 「体調は順調に快方に向かっており」不安障害で休養
ハロー！プロジェクトは20日、公式サイトを更新し、アイドルグループ・BEYOOOOONDSの清野桃々姫（21）が活動を再開すると発表した。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
サイトでは「療養のため活動を休止しておりましたメンバーの清野桃々姫ですが、体調は順調に快方に向かっており、医師とも相談のうえ、活動再開が可能であることを確認いたしました」と発表。4月25日に東京・J:COMホール八王子で行われるコンサートから活動を再開するとした。
コンサート、以降の活動に関しては体調の経過を見ながら、活動範囲を検討するとしている。清野は昨年8月、不安障害のため休養することが発表されていた。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
サイトでは「療養のため活動を休止しておりましたメンバーの清野桃々姫ですが、体調は順調に快方に向かっており、医師とも相談のうえ、活動再開が可能であることを確認いたしました」と発表。4月25日に東京・J:COMホール八王子で行われるコンサートから活動を再開するとした。
コンサート、以降の活動に関しては体調の経過を見ながら、活動範囲を検討するとしている。清野は昨年8月、不安障害のため休養することが発表されていた。