ヘレナ ルビンスタイン新作クリーム誕生♡糖化に挑む次世代エイジングケア

2026年4月、ヘレナ ルビンスタインのアイコン「リプラスティ ライン」から、新たなデイクリームが誕生します。今回の注目は、これまで難しいとされてきた“糖化”へのアプローチ。日中の外的ストレスによって進行する肌の変化に着目し、未来の美しさへと導く革新的なスキンケアが実現しました。忙しい毎日を送る女性に寄り添いながら、ハリと輝きを引き出す新作クリームに注目です♡

糖化に挑む革新的スキンケア

新作デイクリームは、コラーゲンを硬くもろく変質させる「糖化」にアプローチ。

蓄積糖化ダメージ*³に着目し、革新成分グリコリバース™*⁴を配合することで、AGEs（老化たんぱく質）の連鎖を断ち切る設計に。

さらに、ナイアシンアミド⁵やマデカッソシド⁶、タスマノール⁷などの厳選成分が、紫外線や乾燥、炎症メカニズムへ多角的に働きかけます。コラーゲン環境を整え、日中でも肌張力¹と輝きを感じられる肌へ導きます。

ドクターブロナーのマッサージバームが定番化♡爽快ケア習慣に

多角的アプローチでハリ肌へ

本製品は「守り・育み・立て直す」の3ステップに着目。

・剥がす：糖化したコラーゲン線維をほぐす…グリコリバース™⁴

・増幅：コラーゲン生成にアプローチ…グリコリバース™⁴＋プロキシレン⁸

・構築：乱れた構造を整える…プロキシレン⁸

さらに「ラディアンスコンプレックス」により、角質バリアや保湿力を整え、肌表面の質感にもアプローチ。内側から満ちるようなハリ感をサポートします。

心地よさと香りにもこだわり

リプラスティ GR リペア デイ クリーム

価格：15mL 25,080円（税込）／50mL 66,880円（税込）／100mL 107,140円（税込）

テクスチャーには「ブリーザブルバンデージテクスチャー*⁹」を採用。軽やかに密着しながら肌の呼吸を妨げず、メイクとの相性も抜群です。朝のスキンケアがそのまま美しい仕上がりへとつながります。

香りはフリージアやロータスの爽やかさから始まり、ジャスミンローズやイランイランの華やかさへ。ラストはホワイトムスクとサンダルウッドが包み込み、上質で安らぎのある時間を演出します♪

発売日：2026年4月3日（金）全国発売

*1 ハリ感のこと *2 年齢に応じたお手入れのこと *3 乾燥による *4 イナゴマメ種子エキス（保湿成分） *5 保湿成分

*6 整肌成分 *7 タスマニアランセオラタ葉エキス（整肌成分）*8 ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール,PG（整肌成分）*９ 包み込むような使用感のこと

未来の美しさを育む新習慣♡

日中の外的ストレスにさらされる肌に寄り添いながら、攻めのケアを叶えるヘレナ ルビンスタインの新クリーム。軽やかな使い心地と贅沢な成分設計で、毎日のスキンケアが特別な時間へと変わります。

年齢を重ねるほどに輝く肌を目指して、未来の美しさを育む新習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡