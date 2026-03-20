芳村宗治郎、“半ゾンビ”演じ「人間らしさ」意識 『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』舞台あいさつ
俳優の芳村宗治郎が主演を務める映画『ゾンビ1/2 〜Right Side of the Living Dead〜』がきょう20日、東京・キネカ大森にて公開初日を迎え、記念初日舞台あいさつが開催された。
【動画】B級感にワクワク！人類最後の“半ゾンビ”作“60秒”予告
今回の映画は、制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなるチャレンジとして、20〜30代の若手社員を対象に劇場用映画企画の機会を設けたプロジェクト「M CINEMA」の第2弾となる。第1弾は、菊地姫奈が主演を務めた『V. MARIA』（2025年4月公開）で、目黒シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となった。
第2弾となる本作は、ゾンビパンデミック終結後の世界で、唯一理性を保った「半ゾンビ」が主人公となる物語。普段は俳優のマネージャーとして働いている、B級映画好きMMJ社員の柳沢太介氏と、MMJ入社2年目、ゾンビ映画好きの23歳・太田氏が共同で企画・発案し、柳沢氏がプロデューサー、監督を太田氏が務めた。
ゾンビ映画といえば“ホラー”の印象が強いが、本作はコメディ要素を加え、「ブラックコメディ」というジャンルでゾンビの世界を描く。“ゾンビあるある”を描きながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指す。
舞台あいさつには、主演の芳村のほか、中田青渚、金子清文、太田えりか監督が登場。会場は満席だった。
“半分ゾンビ”というユニークな設定について芳村は「自分がゾンビになると聞いて衝撃を受けました」と振り返る。一方、中田は「もともとゾンビ役に興味があったので、オファーをいただいたときはうれしかったです」と感謝。金子は自身が主演を務めたB級映画『温泉シャーク』から続けてのB級映画の出演に、「B級ジャンル俳優としての地位を確立できたかなと思っています」とユーモアたっぷりにコメントした。
また、役作りについて芳村は「人間でいることを意識して演じました」と語り、ゾンビでありながら人間らしさを残す難しさに向き合ったことを明かす。中田は「誰に対しても分け隔てなく優しく接することを意識しました」と語り、監督も「“エンジェル”という名前にふさわしい優しさを大切にしてほしかった」と説明。金子は「説明せりふが多かったので、滑舌には気をつけていました」と語りつつ「そこは通常運転です」と笑いを誘い、会場を和ませた。
共演者同士のトークでは、息の合ったやり取りも飛び出した。芳村は金子について「イメージ通りでやりやすかった」と語ると、金子は「何を考えているかわからない変わった人で、変人同士気が合いました」と返答。「LINEを交換したのに（芳村から）返事が来ない」と暴露していた。
また芳村は中田について「静かな印象だったが、現場では関西弁で盛り上げてくれた」と語り、中田も金子を「博士そのもの」と評するなど、キャストと役柄の距離の近さが感じられるトークが続いた。監督も「イメージ通りのキャスティングだった」と太鼓判を押した。
「どんな人に、どんな時に観てほしいか」という質問に対して、中田は「何も考えずに笑える作品なので、疲れているときに観てほしい」と語り、芳村も「子どもでも楽しめる」とコメント。さらに中田は「怖くないのでゾンビが苦手な人にもおすすめ」とアピールし、金子は「海外の方にも観てほしい」と呼びかけた。
監督は「肩の力を抜いて楽しめる作品になったので、幅広い方に観ていただきたい。自由な感想を今後に活かしていきたいので、たくさん感想をいただれば」と観客にメッセージを送り、舞台挨拶は大きな拍手の中、幕を閉じた。
芳村は、日本テレビ系『冬のなんかさ、春のなんかね』、フジテレビ系『波うららかに めおと日和』、映画『ヒグマ！！』、Prime Video『特別な人』、演劇『ライチ☆光クラブ』などに出演した。
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今回の映画は、制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなるチャレンジとして、20〜30代の若手社員を対象に劇場用映画企画の機会を設けたプロジェクト「M CINEMA」の第2弾となる。第1弾は、菊地姫奈が主演を務めた『V. MARIA』（2025年4月公開）で、目黒シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となった。
ゾンビ映画といえば“ホラー”の印象が強いが、本作はコメディ要素を加え、「ブラックコメディ」というジャンルでゾンビの世界を描く。“ゾンビあるある”を描きながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指す。
舞台あいさつには、主演の芳村のほか、中田青渚、金子清文、太田えりか監督が登場。会場は満席だった。
“半分ゾンビ”というユニークな設定について芳村は「自分がゾンビになると聞いて衝撃を受けました」と振り返る。一方、中田は「もともとゾンビ役に興味があったので、オファーをいただいたときはうれしかったです」と感謝。金子は自身が主演を務めたB級映画『温泉シャーク』から続けてのB級映画の出演に、「B級ジャンル俳優としての地位を確立できたかなと思っています」とユーモアたっぷりにコメントした。
また、役作りについて芳村は「人間でいることを意識して演じました」と語り、ゾンビでありながら人間らしさを残す難しさに向き合ったことを明かす。中田は「誰に対しても分け隔てなく優しく接することを意識しました」と語り、監督も「“エンジェル”という名前にふさわしい優しさを大切にしてほしかった」と説明。金子は「説明せりふが多かったので、滑舌には気をつけていました」と語りつつ「そこは通常運転です」と笑いを誘い、会場を和ませた。
共演者同士のトークでは、息の合ったやり取りも飛び出した。芳村は金子について「イメージ通りでやりやすかった」と語ると、金子は「何を考えているかわからない変わった人で、変人同士気が合いました」と返答。「LINEを交換したのに（芳村から）返事が来ない」と暴露していた。
また芳村は中田について「静かな印象だったが、現場では関西弁で盛り上げてくれた」と語り、中田も金子を「博士そのもの」と評するなど、キャストと役柄の距離の近さが感じられるトークが続いた。監督も「イメージ通りのキャスティングだった」と太鼓判を押した。
「どんな人に、どんな時に観てほしいか」という質問に対して、中田は「何も考えずに笑える作品なので、疲れているときに観てほしい」と語り、芳村も「子どもでも楽しめる」とコメント。さらに中田は「怖くないのでゾンビが苦手な人にもおすすめ」とアピールし、金子は「海外の方にも観てほしい」と呼びかけた。
監督は「肩の力を抜いて楽しめる作品になったので、幅広い方に観ていただきたい。自由な感想を今後に活かしていきたいので、たくさん感想をいただれば」と観客にメッセージを送り、舞台挨拶は大きな拍手の中、幕を閉じた。
芳村は、日本テレビ系『冬のなんかさ、春のなんかね』、フジテレビ系『波うららかに めおと日和』、映画『ヒグマ！！』、Prime Video『特別な人』、演劇『ライチ☆光クラブ』などに出演した。