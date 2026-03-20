新潟市の2026年度予算案から市の課題を考えます。今回は市内の老舗のみそ蔵が中心となり新たな名物の開発に挑戦する事業について。



新潟市がかかげる稼げる都心の実現とにぎわいの創出を目指します。

◆老舗みそ蔵が懸念する市場の縮小

一歩、足を踏み入れると香ばしい香りに包まれます。明治24年に創業し新潟市北区で、みそやしょうゆを製造する山田醸造です。



この日は3人がかりでみその仕込み作業。県産コシヒカリの米こうじに県産大豆、自慢の酵母などを手作業で混ぜ合わせます。





◆みそ蔵発！新名物の開発へ

大きな工場だと機械化が進んでいるものの、手作業をすることにより、きょうは良いこうじなのか確認しながら作業ができるといいます。ごはんのお供として欠かせないみそ……コメどころの新潟は、みそ作りの文化が根付いてきました。しかし今、六代目の山田弥一郎社長は危機感を募らせています。〈山田醸造 六代目 山田 弥一郎 社長〉「食の多様化……みそを食べる機会が減ってきている」全国味噌工業協同組合連合会によると、みその出荷数量は年々減少傾向となっています。県内で組合に加盟している工場の数も減少。新潟市内ではこの10年で2社が廃業しました。背景にはみそ離れや後継者不足があるといいます。〈山田醸造 六代目 山田 弥一郎 社長〉「製造者が減ってきている中で、若い人たちがみそ業界をわくわくして楽しいと思える産業に今のタイミングで変えないと変われないと思っています」

業界全体を盛り上げたい……そこで乗り出したのが、県内5つのみそ蔵と新潟市内の飲食店が連携した新たな名物の開発です。



この日は飲食店との打ち合わせ。県内を中心に関東にも飲食店を展開する「よね蔵グループ」です。フードコーディネーターを交えて意見を交わします。



山田さんが提案したのは「みそカツ」に「そばのみそダレ」、「みそを使ったソース」です。市内の様々な飲食店で同じメニューを提供し、名物として定着させる狙いがあります。



実はこの取り組み、新潟市が支援するプロジェクトの一環です。「HEAT（ヒート）」と名付けられたこのプロジェクト。“にいがた2km”を中心に新潟市の8区が連携し新たな魅力やビジネスを生み出します。



2025年度は、みそメニューの開発のほか、eスポーツの活用など6つの事業が行われました。



こうした事業を補助するため新潟市は2026年度も2000万円を計上。さらに、プロジェクトを進める民間企業への支援に1000万円を充てています。

◆味覚を数値化！商品開発に活用

この日、新潟大学の研究室ではみその味を分析する作業が行われていました。機械にかけられたのは山田醸造など県内のみそ蔵でつくられた5種類のみそです。みその個性を科学的に証明しようというのです。



この取り組みは新潟市で2025年度スタートした「おいしさＤＸ」というプロジェクトの一環です。



新潟市と新潟大学、IT企業が中心となり味覚をデータ化。企業の商品開発などに活用します。この取り組みには1億3900万円の予算が盛り込まれています。

◆みそ蔵・大学・飲食店の連携でメニュー開発

新たなみそメニューの開発はこの新潟大学のデータをもとに進められていました。



例えば、みそカツにはまろやかで甘みのあるAのみそを。そばのみそダレには深い香りのBのみそを使用しています。



名古屋のみそカツとは違うこうじの甘みをいかした味わい。つや感を出してタレかつとの差別化をはかりました。



今回、最も苦戦していたのはそばのみそダレです。一般的なそばつゆに見えますが、みそをこして作っています。



実は江戸時代に、「煮抜き汁」と呼ばれしょうゆベースのそばつゆが普及する前には一般的に食されていたと言われています。



伝統を復活させ名物にしたい……しかし、1か月前の打合せでは、こんなやり取りがありました。



〈山田醸造 六代目 山田 弥一郎 社長〉

「今回煮抜きを作っていただいている中で課題がたくさんあるかなと」



〈いかの墨 藤原 康 エリア料理長〉

「作ってみて食べてみたけど、うーん……新潟というとへぎそばじゃないですか。どっちかというとのど越しもすっとしたさっぱりとしたそばですけど、それにどう合わせるんだという…」



すっきりさせると、みその風味が損なわれ、みそを立てると、そばを邪魔してしまう。味わいのバランスをぎりぎりまで調整。



フードコーディネーターのアイデアで、味のアクセントにかぐら南蛮みそを加えました。その味は……



〈山田醸造 六代目 山田 弥一郎 社長〉

「うん、かぐら南蛮みそ合いますね」



〈いかの墨 藤原 康 エリア料理長〉

「普通のしょうゆベースのつゆとの境界線なんじゃないかと思った。これはこれで食べておいしかったかなと思います」



料理長のお墨付きももらい納得の味が完成しました。

◆関係者も期待！新潟から発酵文化の発信を

いよいよ開発したメニューの発表です。新潟市内の飲食店の関係者が続々とやって来ました。



和食のメニューのほか、イタリアンの名店と試行錯誤を重ねたピザ、老舗の菓子店と作ったおつまみなど、合せて7種類のメニューが用意されました。



市内で和食を手掛けるという2組がそばのみそダレを試食。反応は上々です。山田さんも手ごたえを感じていました。



〈越後一会 十郎 星野 鉄兵さん〉

「おそばがおもしろかったと思います。昔はみそで溶いて食べていたという物語・歴史をひも解いてお客様に伝えるのも大事だと思うので、文化と一緒に売り出していいければ」



〈旬魚酒菜 五郎 古町店 鹿嶋 友也 代表〉

「発酵は新潟にとって切り離せないものだと思うし、発信できるようになっていけばいいと思う」



〈山田醸造 六代目 山田 弥一郎 社長〉

「みそという今いろいろな課題がある産業の中で、新しいニーズを加えながら次世代が働きたいと思うみそ蔵にしていきたいと思っています。今回の取り組みで、みそ蔵に多くの人たちが行きたい、楽しいものだと思ってもらえると非常にうれしいです」



異なる業種がタッグを組んで街の魅力を生み出す……新潟市を中心とした取り組みは2026年度も続きます。



（2026年3月4日放送「夕方ワイド新潟一番」より）