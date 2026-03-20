量産化に向け開発を継続

ホンダは、2026年3月20日から開催される大阪モーターサイクルショーにおいて、プロトタイプモデル「V3R 900 E-Compressor Prototype」を日本初公開しました。

このプロトタイプモデルは、一昨年の11月にイタリア・ミラノで開催されたバイクの見本市「EICMA 2024」で発表された電子制御過給機付きV型3気筒エンジンを搭載しています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「電動過給機付き“V型3気筒”バイク」です！

ホンダが2030年ビジョンとして掲げる「自由で楽しい移動の喜びの提供」を実現するため、ユーザーの期待を超える魅力的な商品を目指し、社長直轄のプロジェクトとして開発が進められてきました。ホンダ独自の今までにない技術で、新たな価値を提案するモデルです。

開発コンセプトは「Non-Rail ROLLER COASTER（ノンレール ローラー コースター）」とされ、最新技術とホンダが長年培ってきた二輪車開発のノウハウが結集されています。目指したのは、「約束された高揚感」と「卓越した安心感」という、相反する二つの要素を両立させたモデルです。

エンジンは水冷75度V型3気筒レイアウトを維持しつつ、排気量を900ccとし、スリムでコンパクトな設計が追求されています。

特筆すべきは、二輪車として世界で初めて（ホンダ調べ）採用された電子制御過給機です。この技術によりエンジンへの過給を任意にコントロールすることが可能となり、低回転域からでもレスポンスの高いトルクを生み出します。

これにより、900ccという排気量でありながら1200ccクラスに相当するパフォーマンスの達成と、環境性能への貢献を両立する仕様を目標としています。

ボディのデザインも特徴的で、左右非対称のサイドカウルを備えています。また、タンクには新デザインのエンブレム「Honda Flagship WING（ホンダ フラッグシップ ウィング）」が採用されており、このエンブレムは2026年以降、最上位モデルに順次採用される予定です。

V3R 900 E-Compressor Prototypeは、挑戦を続けるホンダの新たな節目と位置づけられています。これまでにない二輪車を操る楽しさや感動、そして所有する喜びをユーザーに体感してもらうことを目指し、今後も量産化に向けた開発が継続されるとのことです。