中学卒業後、親元を離れ、たった一人で移住した16歳…都会の生活を捨てて見習い漁師になったワケ
3月19日（木）放送「ナゼそこ？+ 【父島…16歳㊙︎独り移住見習い漁師＆深夜0時から働く85歳】3時間半SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】中学卒業後、親元を離れ、たった一人で移住した16歳…都会の生活を捨てて見習い漁師になったワケ
東京都心から南に1000キロ、片道24時間のフェリーでしか行けない小笠原諸島・父島へ！19泊20日に及ぶ新企画ロケを敢行！
そこで出会ったのは、中学卒業後すぐに親元を離れ、たった一人で移住してきた16歳。彼はナゼ、都会の生活を捨ててまで見習い漁師になったのか？「魚に興味はなかった」と語る移住を決意させた衝撃の理由に迫ります！
さらに「真夜中の仕事人」にも密着。深夜0時から一人働き始める85歳のパン屋さんの店主。年間250日も深夜から店に立ち続ける、涙の裏側にある衝撃の人生ドラマとは！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
ウエストランド、内田理央、草川拓弥（超特急）、矢田亜希子 ※五十音順
【番組公式ホームページ】
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【ゲスト】
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