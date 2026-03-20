静岡地方気象台は3月20日、桜の開花を観測したと発表しました。2025年より6日早い開花です。

【写真を見る】3連休初日に静岡県で「サクラの開花宣言」 花を楽しむ「浜名湖花フェスタ2026」も開幕 はままつフラワーパークでスイセンやチューリップ見頃に=静岡

暖かく穏やかな気候の中、様々な花も咲き誇り、3連休の初日のイベントは多くの人でにぎわいました。

静岡地方気象台で「6輪」を確認 久留嶋予報士も見守る

＜久留嶋玲 気象予報士＞

「そろそろ午前11時になりますが開花発表あるんでしょうか。楽しみです」

静岡地方気象台にあるソメイヨシノの標本木。この木に5、6輪以上の花が確認できれば開花となります。

19日は3輪の花にとどまっていましたが果たして…。

＜気象台職員＞

「6輪ありますね、OKです」

＜久留嶋気象予報士＞

「いま6輪という声が聞こえました。気象台の方々が数えていました」

＜静岡地方気象台 鶴橋茂大気象情報官＞

「5、6輪それ以上の花の開花を確認したので本日開花とします」

平年より4日早く、2025年より6日早い開花となりました。近所の子どもたちも桜を見に来ており、桜の好きなところを「ひらひらしているところ」と話していました。桜は1週間から10日ほどで満開になるといいます。

「浜名湖花フェスタ2026」が開幕

＜金國賢一記者＞

「ここ、はままつフラワーパーク自慢の桜並木。見てみるとちらほらですがソメイヨシノ咲いていますね」

気象台より一足早く、16日にソメイヨシノの「開花宣言」をしたのは浜松市のはままつフラワーパークです。

＜来場者＞

「咲き始めましたね」

Q. ちらほらですが

「いいですね。春って感じで」

＜来場者＞

「もう1回見に来たいねって話をしていた」

ここから数日で一気に満開になるということです。

春の陽気に誘われてほころぶのは桜だけではありません。20日から「浜名湖花フェスタ」が開幕しました。

フラワーパークの園内では、黄色が鮮やかなスイセンの花や色とりどりのチューリップが見頃を迎えていて、初日から多くの人でにぎわいました。

＜はままつフラワーパーク 塚本こなみ理事長＞

「サクラ、チューリップは世界一美しいと自負しているのでお楽しみください」

「浜名湖花フェスタ」は、6月7日まで開かれています。