【２２日（日）は雨】お出かけは２１日（土）に！

３連休初日の２０日（金）は天気に恵まれ、行楽日和になりました。あす２１日（土）も晴れますが、あさって２２日（日）は下り坂に向かい、雨が降り出す見込みです。

、、各県５か所ずつの

を画像で掲載しています。

【２２日（日）大陸から前線延びる】

大陸から延びてくる前線は、来週になると九州の南の海上で停滞気味となり、九州南部地方や奄美地方では、雨の日が多くなるでしょう。

雨シミュレーション２２日（日）～２３日（月）

２２日（日）は雨が降り、九州の東側の地域（大分県・宮崎県・鹿児島県）で、雨量が多くなりそうです。５０ミリ前後の雨が見込まれます。

発雷確率シミュレーション２２日（日）～２３日（月）

九州南部で確率が高くなっています。

九州地方 各都市の週間予報（２１日（土）～ ２７日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

来週は雨の日が多くなっています、２５日（水）は少し気温が下がるでしょう。

来週は【桜の開花ラッシュ】になりそうです。

・