「ヘアドネーション」9歳の男の子が髪を寄付

病気などで髪の毛を失った人のために伸ばした髪を贈る取り組み「ヘアドネーション」。今回、9歳の男の子が生まれてからずっと伸ばしていた髪を寄付しました。

ヘアドネーションを行ったのは、腰より長く髪を伸ばした高城輝星くん（9）。大崎小学校に通う3年生です。

（担任の先生）「髪の毛を切った分を、髪がない人に渡す。病気とかで抜けてしまった人たちにカツラとかを作って、みんなと同じように過ごしたいなという人たちのために、それを寄付する取り組み」

一度も髪を切ったことがない…その理由は

輝星君は生まれてからまだ一度も髪を切ったことがありません。

ものごころがついた頃、抗がん剤治療の副作用でおばあちゃんの髪がない時の写真を見たことや、3歳上のお兄ちゃんが病院に通っていた時、小児がんで脱毛した子どもを目の当たりにしたことをきっかけに、おばあちゃんに「ヘアドネーション」のことを教えてもらいました。

（祖母 高城たみ子さん・58）「生まれて一回も切ってないから、どんな髪型になるのか楽しみ」

初めての髪のカット…

髪を切るのは生まれて初めて。少し不安そうです。

綺麗にカットできるように髪をまとめて束ねます。美容師さんの提案で初めてのカットはお母さんに…

続いておばあちゃんも…

（祖母 たみ子さん）「輝星さん9年間頑張ったね」

腰まであった髪を50センチ以上カットしました。

「困ってる人に使ってほしい」

髪を整えてもらっている間に、おばあちゃんに病気で髪が抜けてしまった時のことを聞きました。

（祖母 たみ子さん）「髪の毛もまつ毛も全部抜ける。人と会いたくないとか、表に出なくなった時期も。人毛と人工のものとでは違うので、この子の髪がそういうのに役に立ってもらえたらいい」

輝星君の新しい髪型が完成したようです。

（高城輝星くん）「軽くなりました。困ってる人に使ってほしいです」

お兄ちゃん2人の反応は？

ヘアドネーションチャレンジが終わりました。家に帰った後、お兄ちゃん2人の反応を撮影してもらいました。

（兄）「めっちゃ切ったね」

今回、輝星君の髪をカットしたAFFIYHAIRの柳崎数成さんによりますと毎月数人が、ヘアドネーションに来るそうです。

輝星君は小学生のうちにもう一度、ヘアドネーションに挑戦したいと話しています。

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