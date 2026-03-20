峯岸みなみ「顔の周り短くしたいって初めて言いました」新ヘアで雰囲気ガラリ「小顔が際立ってる」「真似したくなる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/20】タレントの峯岸みなみが3月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元AKB「小顔が際立ってる」初オーダーした新ヘアで雰囲気ガラリ
峯岸は「インスタ不精やらせてもらっている身としては、髪も可愛くしてくれた上に写真を上手に撮ってくれる美容師さんに頭が上がらないです」と美容師に感謝。あわせて、ストーリーズでは「顔の周り短くしたいって初めて言いました」と今回のこだわりを明かし、顔周りに動きを出した新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「新しい髪型も可愛い」「顔周りのカットで小顔が際立ってる」「イメチェン大成功」「真似したくなる可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆峯岸みなみ、こだわり新ヘア披露
峯岸は「インスタ不精やらせてもらっている身としては、髪も可愛くしてくれた上に写真を上手に撮ってくれる美容師さんに頭が上がらないです」と美容師に感謝。あわせて、ストーリーズでは「顔の周り短くしたいって初めて言いました」と今回のこだわりを明かし、顔周りに動きを出した新しいヘアスタイルを披露した。
◆峯岸みなみの新ヘアに反響
この投稿に、ファンからは「新しい髪型も可愛い」「顔周りのカットで小顔が際立ってる」「イメチェン大成功」「真似したくなる可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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