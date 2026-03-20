２０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋 特別編」（午後８時１０分）に、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが出演。司会の黒柳徹子の首に金メダルをかけて喜ばせた。

ショートプログラム（ＳＰ）５位から、フリーで世界歴代最高得点をマークし、五輪史上最大と言われる大逆転Ｖを果たした２人は、同番組には２０２２年以来、約４年ぶりの登場。ペアの金メダル、団体戦の銀メダルをかけてスタジオに現れると、「近くで見せていただいていいですか？」という黒柳に金メダルを手渡すと「すっごく重いですね！ こんなに重いの？」と驚く黒柳。さらに、木原が金メダルを首にかけると「いいんですか？どうしよう、私が取っていないのに。うれしいです」と大興奮だった。

そんなりくりゅうは、選んだカードに書かれたお題にそったスペシャルおなじみの企画でトーク。「こんなこと言ってました」のテーマでは、２２年、７位入賞した北京五輪後に同番組に出演した際の映像が紹介され、２６年の五輪について「次はメダル争いに」と話し、黒柳の「金メダル？」との問いには、明言を避けていた。これについて三浦は「２人とも、心の中では金を取りたいと思っていたんですけど、（テレビでは）言えなかった」と当時を振り返った。

また、２２年８月のスタジオ収録の前に密着した秘蔵映像も公開。収録の３時間前、２人はそろってかき氷店に立ち寄り、木原はイチゴミルク、三浦はマンゴーミルクにタピオカを注文。三浦が「（木原が）マンゴーが好きで、よく一口もらうんですけど、マンゴーのおいしさに気づいた」と話すと、木原が「すぐマネするんですよ。スーツケースも僕が使ってるのを見てマネして、携帯電話も僕が変えたら変えたくなったみたいで変えて、僕が使うものを全部マネするんですよ」と“暴露”する会話などが紹介された。

スタジオでこれを見た三浦が「最近は龍一くんがマネしてくるよね」と言うと、木原は「根本、元は璃来ちゃん絶対マネしてる」と反論し、ほほえましいやりとりが繰り広げられた。