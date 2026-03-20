本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/20（金）
EUR/USD
1.1350（9.10億ユーロ）
1.1370（14.0億ユーロ）
1.1380（7.48億ユーロ）
1.1400（15.0億ユーロ）
1.1450（10.0億ユーロ）
1.1460（7.66億ユーロ）
1.1465（7.80億ユーロ）
1.1500（16.0億ユーロ）
1.1550（7.31億ユーロ）
1.1580（7.11億ユーロ）
1.1645（6.09億ユーロ）
1.1650（7.48億ユーロ）
1.1740（8.33億ユーロ）
USD/JPY
158.50（9.20億ドル）
160.00（4.49億ドル）
GBP/USD
1.3250（4.74億ポンド）
1.3475（3.11億ポンド）
ユーロドルは1.1550と1.1580に中規模のピンポイント
ドル円は158.50に相当規模のピンポイント
ポンドドルは1.3475に近めの設定
