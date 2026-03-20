21:30
カナダ小売売上高（1月）
予想　1.4%　前回　-0.4%（前月比)
予想　1.2%　前回　0.1%（コア・前月比)

カナダ鉱工業製品価格（2月）
予想　1.0%　前回　2.7%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　2.4%　前回　7.7%（原材料価格指数・前月比)

21日
2:30　
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演


EU首脳会議（ブリュッセル、最終日）
米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）

21日（土）
パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）

※予定は変更されることがあります。