ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ小売売上高（1月）
予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.2% 前回 0.1%（コア・前月比)
カナダ鉱工業製品価格（2月）
予想 1.0% 前回 2.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.4% 前回 7.7%（原材料価格指数・前月比)
21日
2:30
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
EU首脳会議（ブリュッセル、最終日）
米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）
21日（土）
パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（1月）
予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)
予想 1.2% 前回 0.1%（コア・前月比)
カナダ鉱工業製品価格（2月）
予想 1.0% 前回 2.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.4% 前回 7.7%（原材料価格指数・前月比)
21日
2:30
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
EU首脳会議（ブリュッセル、最終日）
米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）
21日（土）
パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。