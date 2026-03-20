ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（1月）

予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)

予想 1.2% 前回 0.1%（コア・前月比)



カナダ鉱工業製品価格（2月）

予想 1.0% 前回 2.7%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 2.4% 前回 7.7%（原材料価格指数・前月比)



21日

2:30

ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演





EU首脳会議（ブリュッセル、最終日）

米「クアドラプル・ウィッチング」（株価指数先物や個別株オプションなど4種のデリバティブ清算日）



21日（土）

パウエルFRB議長、イベント出席（質疑応答なし）



※予定は変更されることがあります。

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