オリックス・宮城大弥投手が２７日の楽天戦（京セラドーム大阪）で開幕投手を務めることが決まった。阪神戦の試合後、岸田護監督が「開幕投手は宮城でいきます」と公表。宮城にとっては２４年から３年連続の大役だ。

プロ７年目の宮城は日本代表の一員としてＷＢＣに出場。準々決勝でベネズエラに敗れ、１６日の帰国後は「次はシーズンに向けて切り替えないといけない。投手として、可能性があるのなら目指したい」と開幕投手へ意欲を見せていた。ＷＢＣでは１次ラウンドの台湾戦、チェコ戦（ともに東京ドーム）に登板し、計３回１／３を無失点。１７日から同じＷＢＣ組の曽谷と大阪・舞洲で自主練習を続け、この日の阪神戦で１軍に合流していた。

２１日の阪神戦（京セラドーム大阪）ではオープン戦初登板を予定。２５年３月２８日に行われた楽天との開幕戦（京セラドーム大阪）では、７回まで完全投球を披露していた。結果は８回２安打１失点で勝敗がつかなかったが、チームのサヨナラ勝ちにつなげた。２３年、２６年と２大会連続で大舞台を経験し、心身ともに頼もしくなったエース左腕。先陣を切り、３年ぶりの覇権奪回を目指すチームに追い風を送る。