◆オープン戦 巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）

開幕投手に内定している巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、上々の最終調整を終えた。楽天戦に先発して、５回８５球で３安打１失点。プロ入り後初の本拠地登板で、最速１４９キロの直球を軸にして６奪三振。２回１死から浅村にプロ初被弾＆初失点となる左中間へのソロを浴び、キャンプ中から続けてきた実戦の連続イニング無失点は「１４」でストップ。それでも２７日の開幕・阪神戦（東京Ｄ）に向け、万全の仕上がりを披露した。

気持ちを切り替えた。竹丸は１４８キロの高め直球でゴンザレスのバットに空を切らせると、グラブをポンとたたいた。０―０で迎えた２回。１死から浅村に左越え本塁打を被弾してプロ入り後初失点を喫したが、左腕は崩れなかった。「そんなに気にすることなく、うまく次の打者に入れたと思います」。続く宗山を遊飛、ゴンザレスを空振り三振に仕留め、最少失点で切り抜けた。

チームも本番モードで挑む、開幕前最後のオープン戦・楽天３連戦。初戦の先発は、開幕投手に内定している竹丸だ。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを飾り、この試合前まで１３イニング連続無失点を継続。大役の筆頭候補だった山崎が右肩のコンディション不良で離脱したことで、これまで防御率０・００のルーキーに白羽の矢が立った。新人が開幕投手を務めるのは球団６４年ぶりだ。シーズン間前最後の登板は、プロ入り後初めて本拠地のマウンドに上がる。「今までと変わらず、自分のいいところを出していけたら。もちろんゼロで抑えたい」と意気込んでいた。

その言葉通り、初回には先頭・中島に中前打を許したが、続く黒川を左飛、ボイトを１２５キロの宝刀・チェンジアップで空振り三振、マッカスカーを二ゴロに仕留めて好スタートを切った。しかし、２回には浅村にプロ初被弾。連続無失点は１４イニングで途切れたが、それでも後続を抑えて１失点で切り抜けた。

ＤＨを解除して臨んだ試合とあって、２回には竹丸にプロ初打席が回ってきた。本格的に打席に立つのは崇徳高３年以来、約７年ぶり。２死一塁の場面で、通常ならバントはしないが、練習のため“犠打”を試みた。カウント１―０から荘司の１４８キロを正面に完璧に転がし、“予行”を済ませると、阿部監督もベンチから拍手を送った。

竹丸は３回以降も走者を出しながら、要所を締めて５回８５球を投げ３安打１失点にまとめた。「ストレートの走りだったりは前回、前々回よりも悪かった。その中でも両サイドに投げ分けられたので、そこはよかったかなと思います」。納得の形で、開幕前ラスト登板を終えた。

５回まで無得点だった打線は、６回に追いついた。２死から浦田が左前打で出塁。九谷のけん制悪送球の間に一挙に三塁へ。続くダルベックが右前打を放ち、同点とした。

巨人は８回１死から松本が四球で出塁。次打者・浦田の際に鈴木翔のけん制で飛び出したが、一塁・浅村から転送された送球を宗山が捕球ミスして一気に三塁を陥れた。さらに浦田が遊撃前にゴロを放つと、抜群のスタートで本塁返球より早くヘッドスライディングでホームイン。貴重な勝ち越し点をものにした。

９回は育成のルシアーノが登板。先頭打者に四球を与え、送りバントと四球で１死一、二塁とされたが、後続を打ち取り、逃げ切った。