20日からは3連休、そして春の行楽シーズン。

しかし、お出かけしようにもイラン情勢の緊迫化で、ガソリン価格が高騰しています。頭を悩ます現場は。

【写真で見る】「本当にきつい」重油価格の値上げで幕を閉じる「桂木温泉」

「車の燃料は1週間で8000円〜9000円くらいに」 かき入れ時もキッチンカーは喜べず

静岡地方気象台では3月20日、ソメイヨシノの標本木に5、6輪以上の花が咲いているのを確認。平年より4日早い開花となりました。





19日に開花が発表された広島では、ソメイヨシノが3月末に満開を迎える予想ですが、鮮やかなピンク色が美しい早咲きの河津桜は20日に満開となりました。1.2キロにわたる200本ほどの桜が今、見頃を迎えているのは埼玉・坂戸市。ソメイヨシノより、1〜2週間ほど早く咲く「安行寒桜」を楽しもうと、朝から多くの人が訪れていました。

22日まで「坂戸にっさい桜まつり」が開催中ということで、会場ではキッチンカーの美味しいグルメが楽しめます。

訪れた人

「最高だよね。まだこれから（グルメを）食べようかな」

キッチンカーにとって、桜まつりはかき入れ時です。



しかし、今年は手放しでは喜べないといいます。

おごせのkitchenクローバー 藤原雄樹さん

「車の燃料としてはだいたい1週間で6000〜7000円の経費を見込んでいる。（今は）8000円〜9000円くらいになっています」

川越産の三元豚などを使ったハンバーガーが人気のキッチンカー。



イラン情勢の悪化を受けて、高騰している原油価格。

ガソリンの値上げは、祭り会場に来るまでの走行費用に加え、車内のIHヒーターや冷蔵庫のような調理器具などを動かす発電機にもガソリンを使っているそうで、その費用も1000円ほど上がっていると言います。

おごせのkitchenクローバー 藤原雄樹さん

「なるべくお客様の価格に反映しないように努力はしているが、これが長いこと続けば、どうしても商品を値上げしなければいけなくなる部分が出てくると非常に懸念しています」

炭火で炙った埼玉産の高級地鶏「タマシャモ」を提供しているキッチンカーでは…

おじま自然農園 尾島一正さん

「容器代も影響はあるでしょうね。イラン情勢前から高くなっているのに、さらに拍車をかけて高くなってきているので」

提供する容器など、包装資材が高騰することを心配していました。

おじま自然農園 尾島一正さん

「なんでもかんでも原油が高くなると大変になってくるので、これは大変です」

「来週値下がるまで残りのガソリンで」 高騰の中での3連休

ガソリン価格の高騰は、休日の過ごし方にも影響が出ているのでしょうか。



神奈川・川崎市と千葉・木更津市を結ぶ「東京湾アクアライン」。



休日は大混雑することが多い有料道路ですが、3連休初日の20日も混雑していました。

様々な動物と触れあうことができる「マザー牧場」は、20日も多くの家族連れで賑わっており、午前11時時点で駐車場は満車。



ガソリン価格が高騰する中、車で訪れた人たちは…

家族連れで訪れた人

「きのう（ガソリンを）入れたばかりなんですけど、『半分しか入れていないのに5000円するの』って、びっくりしちゃって」

「家計的には厳しいかな」

子ども

「たっかー！」 「高いね」

訪れた人

「ちょっとあがったなと思うので、だいぶ入れるのを悩みます。みんなでワイワイしていきたいので、ちょっと値は張るけど、それ（車）でいきたいなと思って」

家族連れで訪れた人

「今日はギリ（ガソリンを）入れないで来られるから、来週値下がるまで残りのガソリンで過ごそうと思って、入れないで来ました」

子ども

「なくならないといいね」

「かなりきつい、本当にきつい」 重油の度重なる値上げで銭湯が“幕を閉じる”

地域の憩いの場にも影響が出ています。



青森市の歴史ある銭湯「桂木温泉」。

1日約200人が利用するなど、創業から58年、地元の人たちから親しまれてきましたが、5月末で閉店することになりました。

桂木温泉 山口昌良 社長

「重油の値段も当然上がってきていることから、設備投資もかかると。そういうことから閉湯というかたちで…」

お湯を沸かすボイラーに使う重油の度重なる値上げ。



赤字が続き、1か月前から閉店を考えていたそうですが、3月に入り、重油価格のさらなる値上げが追い打ちをかけたといいます。

桂木温泉 山口昌良 社長

「1週間に1回ずつ（重油が）上がってきている。続けたいことは続けたいですけど、かなりきつい、本当にきついですね」

苦渋の決断に、利用客は…

常連客

「ここは好きだなぁ。我々としては、なくては困る」



「小さいときからある温泉なので、寂しい気持ちですよね」