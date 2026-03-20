イラン情勢が緊迫化する中、原油高が3連休のレジャーにも影響を及ぼしていました。

■「お花見クルーズ」減便運航も

3月20日は「春分の日」。静岡から届いた“桜のたより”。

都内で、この日から始まったのが“桜の名所”目黒川を巡る「お花見クルーズ」（来月12日まで）。あいにくの天気でも、子どもたちは大喜び。

東京では、19日に桜の開花が発表されたばかり。これからいよいよ“かき入れ時”を迎えますが…。

東京ウォータウェイズ 原田和義代表

「燃料の高騰により船の経費がすごくかかってきているので、それが困っています」

ホルムズ海峡の封鎖による“原油高”が大打撃。

東京ウォータウェイズ 原田和義代表

「（燃料代は）先月まで228円だったけど、きのう（19日）は248円まで値上がりしていました。20円上がったことになると期間中約5000リットルなので約10万円はコストが増える形」

コストを抑えるため、運航する便を減らすなど対応に追われているのです。

東京ウォータウェイズ 原田和義代表

「40人の船の定員に対して10人未満の（予約）の便に関しては、お客様にご連絡をして、他の便に移動していただくか（無料）キャンセルをさせていただく形。燃料も消費するので（運航）しない方がコスト的にもいいと判断」

■愛犬連れ車移動 ガソリン代に“悲鳴”

関東以外はおおむね晴れ間が広がり“お出かけ日和”。終わりが見えないイラン情勢で、“異変”も起きています。

冷たい雨の中、元気な泣き声が響いていたのが、全国から愛犬家が集まるイベント「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」（22日まで）。

東京の日中の気温はひと桁と、犬も震える寒さ。

来場者

「全然（雨が）やまない。寒いし」

──駐車場探してるんですか？

来場者

「みんな車だと思いますよ、ワンちゃんいるから」

主催者によると、犬を連れての電車移動が大変なため、7割ほどが車で来るといいますが…。

神奈川から

「この前もガソリン半分しか入れていないのに1万円を超える。本当はこの3連休も遠出してキャンプに行きたかったけど」

1リットルあたり190円超え、“過去最高値”を記録したガソリン価格。政府は19日から補助金の支給を開始したものの…。

神戸から来た販売車

「高速道路のガソリンスタンドだと200円近く。軽油なんですけど」

去年までは別々に来ていたという2人は…。

神奈川から

「彼女がうちまで来て一緒の（車で）」

「今ガソリンも高いし、話しながら来られる」

主催者側も、頭を悩ませています。

イベントを主催 FLAFFY廣田智沙さん

「ドッグランのフェンスや運搬コストもあるので（前回と比べ）1.2〜1.3倍はかかっている体感はある」

■重油の調達が…途方に暮れる温泉施設

兵庫県で人気の温泉では、3連休後の心配も…。

記者

「こちらの温泉施設には3月28日から臨時休業との案内が貼り出されています」

お湯をわかすボイラーの燃料である重油の調達ができなくなり、休業へと追い込まれる事態となっているのです。

こんだ薬師温泉 杉尾吉弘社長

「ちょっとくらい（重油の）値段が上がっても問題ないが、困るのは困るけど、ないのはどうしようもない」

本格的なレジャーシーズンを前に、途方に暮れる温泉施設。

温泉の利用客

「知らなかった」

「そんなん（温泉施設）まで影響出てきている」

影響の長期化が懸念されます。