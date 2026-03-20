■これまでのあらすじ

ある朝、夫から合鍵をもらったという義母が台所で料理をしていた。妊娠中の妻のためだと義母は言うが、冷蔵庫の物をほとんど使いきり、食べきれなかった分は持って帰るという発言には違和感しかない。妻は夫に「合鍵を返してもらって」と訴えるが「心が狭い」と言い返されて…。



夫は「母さんには次来るときは事前に連絡してもらう」と言っていましたが、そういうことじゃないんですよね。

夫の家族であっても、家に勝手にいるのは嫌。合鍵を返してもらいたいのに…。後日、私が帰宅するとまたしても玄関の鍵が開いていて…また義母!?と思ったのですが。そこにいたのは義妹。しかも勝手にクローゼットを開け、私のブランド品の服を胸に抱いて「もらってあげようと思って！」と…。え…っと、何言ってるのかな。私、あげるって言ったっけ？しかも私の姿を見て開口一番、「遅くなるって聞いたのに」と口走っていました。それって留守の時間を狙ってやって来たってこと？さらに、「こんな細いの、出産したって無理でしょ（笑）」と薄ら笑いで言い放ったのです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)