三連休初日のきょう、静岡県では桜の開花発表がありました。そんななか、早咲きの桜は見頃を迎え、都内ではハイカロリーを売りにしたグルメフェスも始まりました。

きょうは、どんよりした天気ですが…

「色が濃くてソメイヨシノと違って」「もうちょっと晴れてたら、なお良かったんですけど」

埼玉県坂戸市ではソメイヨシノより、1、2週間ほど早く咲く「安行寒桜」が見頃を迎えています。

きょう、静岡では…

気象台の職員

「6輪ありますね」

報告

「いま6輪という声が聞こえました」

ソメイヨシノの開花発表。各地に桜の便りが届き始めるなか…

桜よりもグルメという方も多いようで、きょう、道の駅で行われたある食品のイベントはこの人だかり…

皆さんのお目当ては…パン！全国の100種類以上のご当地パンが集まったパンの祭典。なかなか食べられない商品が並ぶとあって、かごいっぱいにパンを買い込む人の姿も。

Q.いくらくらい?

来場者

「1万1114円。食べきれるか不安」

新潟の名物・笹だんごをまるごと挟んだパンに…

こちらは島根で70年以上前から販売されている「バラパン」。薄くスライスした食パンに、たっぷりとクリームを塗って、巻き上げて作ります。

来場者

「中のクリームがおいしくて、パンととても相性がいいので、また食べたいなと思って買いに来ました」

中でもひときわ人気を集めているのが…

来場者

「牛乳パンってあって、おいしかったので」

「絶対買いたかったのは、わたしは牛乳パン。食べ比べがしたかったから」

長野のソウルフード「牛乳パン」。会場には7店舗の商品が並びます。

クリームをふわふわしたパン生地で挟んだものですが、一説によると、そのルーツは60年以上前。とある店で、食パンに菓子用のバタークリームを塗って販売してみると、飛ぶように売れ、他の店からも講習会を求められるほどに。そうして、それぞれの店で独自の進化を遂げながら長野県内へと広がっていったのだそうです。

こちらは1年以上かけて開発した、さっぱりとしたクリームをたっぷりサンド！

来場者

「すごいです、クリーム。生クリームモリモリなので、食べるのがすごく楽しみ」

「何で牛乳パンが好きですか? 牛乳がおいしいからだそうです」

続いては宮城県の「ご当地パン」です。「食パン」なんですが…見て下さい。外側は「緑色」。中身はこんな感じなんです！「真っ赤」。見た目の通り、名前は「スイカパン」です。ちゃんと「スイカの種」も再現されています。

実は、こんな味なんです。

報告

「スイカじゃないですよ。イチゴの味がします」

現在製造している会社はスイカパンを開発したベーカリーからレシピを受け継いだため、詳しいことは分からないそうですが、地元の百貨店から、子どもたちが喜ぶパンを作ってほしいと依頼され、「いちご果汁」を入れたレシピが開発されたようです。

こちらは、都内の公園。

見ただけでもカロリーたっぷり。『下町ハイカロリーフェス』が始まりました。桜は、ほぼ咲いていませんが…

「花よりハイカロリー」

こちらは、職人が巻く、江戸前だし巻き玉子。中にチーズを投入したうえに、上からもチーズをたっぷりと！特大の4切れで600キロカロリーです。

「うまい、これ」

立ち飲みフェス実行委員会 広報 加藤未央さん

「100グラム（あたり）300キロカロリー以上を目標として販売するようにお願いしています」

国産牛の小腸をカリッと揚げ、トッポギと甘辛ダレを絡めた唐揚げ。1パックでなんと、1000キロカロリー！

50代

「（カロリーは）気にしないですね。カロリーの高さは意識の高さ」

きょう、最もカロリーが高かったのは…

卵に限界まで浸した厚切りの食パンを鉄板で焼いたら、チョコソースやティラミスなど、どんどんカロリーが積まれていきます。

フレンチトーストの姿はどこへやら…。そのカロリーは、1600キロ！

30代

「めちゃくちゃカロリー感じますね。フレンチトースト、やわらかかったので食べやすくていいなと思った」

桜の見頃は、まだ先ですが…

立ち飲みフェス実行委員会 広報 加藤未央さん

「どんどん開花も進んでくるかと思うので、背徳感溢れるハイカロリーなグルメを食べていただいて、みんなでわいわい笑顔になっていただきたい」