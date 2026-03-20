高市首相とトランプ米大統領の首脳会談で経済や安全保障などに関する連携強化が確認されたことに対し、与野党から評価する声が上がった。

与党は会談の成果や意義を強調し、野党は国会での報告を求めた。

自民党の小林政調会長は２０日、「首相とトランプ氏の強固な信頼関係の下、両国の経済、経済安全保障、安全保障それぞれの面において更なる連携強化が確認されたことは非常に意義深い」とのコメントを発表した。中東情勢が緊迫化する中、「わが国へのエネルギー供給を強化する日米間の取り組みに合意できたことは大きな成果」とも指摘した。

日本維新の会の斎藤政調会長は取材に対し、ホルムズ海峡の安全確保に向けたトランプ氏の協力要請について「日本として法の枠組みの中でできること、できないことがあるのを説明し、友好的なムードで会談を行えたことは大きかった」と語った。与党内では「今回の首脳会談は今後の政権運営を占う山場だった。首相のコミュニケーション能力と政府の準備の良さが光った」（維新幹部）との声が出ている。

野党も会談が友好ムードで行われたことを歓迎している。中道改革連合の小川代表は２０日、高松市内で記者団に「非常に厳しい環境の中、温和な雰囲気で会談をやり切ったことは多としたい」と評価した。その上で、会談の詳細が不明だとして、衆参両院の本会議で報告することを要求した。

国民民主党の玉木代表は自身のＸ（旧ツイッター）に「友好的な雰囲気で終わって良かった」と投稿した。ホルムズ海峡での航行の安全確保については「日本自身の問題として主体的に考え、解決していかなければならない課題だ」との考えを示した。

一方、共産党の田村委員長は２０日、党本部で記者団に「戦争と混乱をもたらしている張本人を礼賛する情けない対米追随外交に抗議したい」と批判した。