T.M.Revolutionデビュー日メモリアルライブの映像化が決定！ファン投票で選出された上位曲をパフォーマンス

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T.M.Revolutionが『令和7年度 新党革命 臨時党大会』のライブBlu-ray＆DVDを5月13日にリリースする。

■初回生産限定盤にはライブ写真で構成されたフォトブックを付属

『令和7年度 新党革命 臨時党大会』は2025年5月13日に東京ガーデンシアターで開催された、1996年5月13日のデビュー以来発表してきた全楽曲を対象に事前のファン（党員）投票で選出された上位曲をパフォーマンスした公演。圧倒的な歌唱力とエネルギッシュなステージ演出で魅せる、レア曲多数のメモリアルライブを完全収録してパッケージ化する。

完全生産限定盤には、ライブ音源を収録したCDとライブ写真で構成されたフォトブック、革命キーホルダーを付属。初回生産限定盤には、フォトブックが付属される。また、収録コンテンツより「BOARDING」ライブ映像がT.M.RevolutionオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■【動画】T.M.Revolution「BOARDING」ライブ映像

■リリース情報

2026.05.13

Blu-ray＆DVD『令和7年度 新党革命 臨時党大会』

■関連リンク

T.M.Revolution OFFICIAL SITE

https://www.tm-revolution.com/

■【画像】『令和7年度 新党革命 臨時党大会』ロゴ