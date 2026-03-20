◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

今季第3戦の第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の金田久美子（36＝スタンレー電気）が3バーディー、1ボギーの70で回り、首位と3打差の3位と好位置につけた。

気温8・8度。季節外れの寒さと時折強まる雨に見舞われながらの好発進。金田は「凄く寒くて、体も回らなくて、思ったよりも距離も出なかったけど、耐えて拾って、いいスコアで回れた」と充実感をにじませた。

インから出て12番パー5で第3打を3メートルにつけてバーディーを先行させ、前半を1アンダーで折り返した。後半はピンチが続いたが、アプローチでしのいでパー3の8番で2メートルのチャンスをものにした。

華やかなイメージがあるが、ゴルフに対する姿勢はストイック。昨年までは遠征先では遊びに行かないというルールを自らに科していた。しかし今年は「楽しく生きよう」と思考法を転換した。

大会2日前にはプロアマ戦後、練習を済ませてからディズニーシーに出かけた。到着したのが午後5時半で短い時間ではあったが、アトラクションやショーを心行くまで楽しんだ。結果的に好スタートにもつながった。

昨年夏から、それまで避けてきた上半身のトレーニングに取り組み始めた。おかげで飛距離がアップしてゴルフが楽になってきた。飛距離が落ちる寒さと雨の中でスコアを伸ばすことができたのは地道な努力の成果だ。

最後の勝利から約3年半が経過した。36歳の実力者は「自信をなくしているから調子に乗れるくらいのゴルフを2日間続けたい」と週末を見据えた。