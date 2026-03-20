◇プロ野球 オープン戦 阪神 6-2 オリックス(20日、京セラドーム)

オリックスは阪神とのオープン戦に敗れました。

先発マウンドにあがったのはドラフト5位ルーキー・郄谷舟投手。阪神の強力打線を相手に初回は三者凡退に抑えるも、2回につかまります。先頭の佐藤輝明選手は空振り三振とするも、後続に四球を許すと、ここから5連打。4失点を喫し、マウンドを降りました。続く東松快征投手は後続をしっかりと打ち取り、さらなる得点は許しませんでした。

続く3回を託されたのは寺西成騎投手。最初のイニングは佐藤選手の2塁打を浴び、2アウトから郄寺望夢選手のタイムリーを浴びるも、以降は好投を見せます。4回には四球や味方のエラーでランナーを背負うも、3つの三振を奪い無失点。5回には三者凡退としました。6回には好調を見せる近本光司選手のタイムリーを浴びるも、最少失点でしのぎ、7回も無失点。5回83球を投げ、被安打4、奪三振5、与四球2、2失点としました。

それでも打線は3回以降得点ならず。犠飛以外で得点ならず、わずか4安打と打線につながりが見られませんでした。