飼い主さんに構われ過ぎて、少し変わった方法で逃げる猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で13万回以上再生され、「そんなところに逃げるなんて」「可愛い隠れ方だね」といったコメントが寄せられました。

【動画：お父さんに構われすぎた黒猫が『逃げた先』とは…まさかの行動】

お父さんに構われ過ぎて...

TikTokアカウント『ココとステラの日常』では、黒猫ちゃんのユニークな行動が紹介されています。

この日、黒猫ちゃんはお父さんにたくさん可愛がられていましたが、どうやら少し構われすぎてしまった様子。そこで黒猫ちゃんは、そっと距離を取ることにしたようです。

選んだ場所は、近くにあった紙袋の中。すっぽりと入り込みながら、袋のすき間からひょこっと顔を出して様子をうかがう姿が印象的でした。

完全に離れるわけではなく、すぐそばでこっそり身を隠す黒猫ちゃん。その控えめな距離感が、なんとも微笑ましく感じられる投稿となっていました。

お父さんと仲良し

ほかの投稿では、黒猫ちゃんとお父さんのやり取りも紹介されています。

お父さんの猫愛が伝わってくるこちらの動画では、黒猫ちゃんを持ち上げて、自分の顔の上に乗せようとする場面が映っていました。

一方の黒猫ちゃんは、少し戸惑った様子。前足をお父さんの顔に当てて、密着するのをそっと防いでいたのだそうです。

嫌がってはいるものの、怒る様子はなく、やんわりと距離を保とうとする黒猫ちゃん。その控えめな反応からも、穏やかな性格が伝わってくる投稿となっていました。

爪切りは苦手

さらにほかの投稿では、黒猫ちゃんとお父さんの信頼関係が感じられる場面も紹介されています。

この日、お父さんは爪切りをするために黒猫ちゃんを抱き上げ、爪の様子を確かめようと後ろ足をそっと持ったのだそうです。

すると、爪切りの気配に気づいたのか、黒猫ちゃんは体をくねらせてやんわりと抵抗。まるで「それはちょっと…」と伝えているかのような仕草でした。

それでもお父さんの腕の中から逃げ出すことはなく、身を任せたままの黒猫ちゃん。その様子からは、日頃の信頼関係がうかがえる投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「紙袋に入ってる姿が可愛すぎる」「完全には嫌がってなさそう」などのコメントが寄せられ、お父さんと黒猫ちゃんの仲良しな姿に笑顔になる方が続出しています。

TikTokアカウント『ココとステラの日常』では、黒猫ちゃんたちの日常を見ることができます。

黒猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ココとステラの日常」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。