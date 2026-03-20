可愛いのみーーーっけ♡【ダイソー】コンプリートもあり！！「サンリオキーホルダー」

さまざまなキャラクターグッズを取り扱う【ダイソー】の中でも、注目しているという人が多そうな【サンリオ】のグッズ。「ハローキティ」「マイメロディ」といった、お馴染みのキャラクターから、ちょっぴり懐かしいキャラクターまで、バラエティー豊富な品ぞろえも魅力的。さらに、ダイソーならではのプチプラで、大人も子供も気軽に買い集められるんです。今回は、そんなダイソーで購入できるキュートな「サンリオキーホルダー」を紹介します。

デザインにも触り心地にも大満足

ふんわり可愛いパステルピンクのミニクッションに、「ハローキティ」のイラストがプリントされた「クッションキーホルダー キティ ウインク」。こちらを向いてウインクするキティちゃんと、クッションの横からチラッと顔を出すタイニーチャムの組み合わせが、なんともいえない可愛さです。星型のナスカンが、キーホルダーの可愛さをより引き立てています。@ftn_picsレポーターともさん曰く、「中綿入りでフワフワとした触り心地」なのだそう。

表から見ても裏から見てもキュート

クッションキーホルダーの裏面は、ワンポイントになるキティちゃんのイラスト付き。表と裏、どちらが見えても可愛いデザインです。レポーターともさんによると、「店舗にはポチャッコやマイメロなどサンリオの人気キャラクターもありました」「どれも可愛かったので、コンプリートもありかも」とのこと。価格は、\330（税込）。

開封するまでのドキドキ感も楽しい

「パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ」は、「ハローキティ」、「マイメロディ」、「ポチャッコ」といった6種類のキャラクターたちの指人形が付いたキーホルダーです。箱の中に入っているキャラクターは選べないため、開封するまでどのキャラクターが当たるかわからないドキドキ感も楽しめそう。

キャラクターごとの可愛さを発見できそう

@nanaironotobira2さんは、「シナモロール」が当たったよう。ふわふわっとした素材感が、シナモンの可愛さを一層引き立てています。パペットキーホルダーのキャラクターは、「2025年サンリオキャラクター大賞」の1位から6位までを受賞した、まさに人気キャラクターが勢揃い。全種類揃えて、バッグやポーチにじゃら付けするのも楽しいかも。価格は、\550（税込）。

今回紹介したダイソーのサンリオキーホルダーは、どちらもコンプリートしたくなる可愛さ。キャラクターごとに異なる可愛さを発見できそうなので、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる