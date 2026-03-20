カナダで女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで19日（日本時間20日）に行われ、日本代表のロコ・ソラーレはデンマークを8-3で下して通算7勝2敗とした。試合中にはある珍事が発生。選手たちが爆笑すると、目撃した日本のファンたちもつられて笑っていた。

ハプニングが起きたのは第8エンド（E）。ロコ・ソラーレはタイムアウトを要求したが、アドバイスをもらうはずのコーチがいなかった。選手たちも「あれ？ いない」と困惑。その後、小野寺亮二コーチが代わりにやってきた。思わぬ珍シーンに藤澤五月、吉田知那美らが「あーーーっ！あーーーっ！」「あっはっは！」と爆笑。吉田は「失敗した！」と笑いながら謝っていた。

世界カーリング連盟公式インスタグラムが「コーチ??? どこに行ったの？」と記し、実際のシーンを動画で公開。コメント欄では日本のファンから「この人達はつくづく華があるな」「違うおじさん来ちゃった」「これだからロコさんの試合は楽しい」「こういう時に笑い飛ばせるロコが大好き」「世界選手権でここまで笑えるのは強い」「テレビを見て私も大笑い」など、爆笑のコメントが書き込まれた。

ロコ・ソラーレはデンマーク戦の後に行われた中国戦に8-7で勝利。通算8勝2敗とし、出場13チーム中、上位6チーム入りが確定。決勝トーナメント進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）