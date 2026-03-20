◇プロ野球 オープン戦 阪神 6-2 オリックス(20日、京セラドーム)

阪神は序盤に主導権をつかみ、オリックスとのオープン戦に勝利しました。

先発マウンドにあがったのは開幕投手に内定している村上頌樹投手。初回の先頭打者・宗佑磨選手に3塁打を許し、犠牲フライで1点を失います。

それでも阪神打線は2回に猛攻。対するオリックスの先発・郄谷舟投手をとらえ、5連打で一挙4得点をあげました。

援護をもらった村上投手は、2回にも味方のエラーとヒットでピンチを招き犠牲フライで1失点。それでもさらなる失点は許さず、6回93球を投げ、被安打3、奪三振6、2失点(自責点1)でマウンドを降りました。降板後の村上投手は「坂本さんと組むことも久しぶりでしたし、いつも以上にベンチで会話して意思疎通を図りながら投げていくことができました。開幕へ向けていい準備をしていきたいと思います」と手応えのコメント。順調な調整をのぞかせました。

オリックスは3回から3番手として寺西成騎投手を起用。2日の侍ジャパン戦に先発し、2イニング連続の三者凡退でも話題となった投手です。好投手を相手に、先頭の佐藤輝明選手が2塁打でチャンスメイク。後続は倒れるも、郄寺望夢選手のタイムリーで1点を奪いました。

この日、打線で好調を見せたのは小幡竜平選手。2回の先頭打席でタイムリーを放つと、続く打席はショートライナー。以降は2打席連続でヒットを放つなど、猛打賞としました。その他にも近本光司選手が2本のタイムリー。坂本誠志郎選手にも帰国後初ヒットとなる2点タイムリーが生まれています。