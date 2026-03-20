◇プロ野球 オープン戦 巨人-楽天(20日、東京ドーム)

巨人の竹丸和幸投手がオープン戦3試合目の登板で5回1失点と好投。マウンドを降り、自身の投球を振り返りました。

竹丸投手は2回に楽天の浅村栄斗選手に失投となった高めのスライダーをレフトスタンドへ運ばれ、オープン戦初失点、初被弾となりました。その場面について「今までも甘い球はあったんですけど、打ち損じてくれていたが、今日は許してくれなかった」と感想を述べました。

それでもその1失点のみで好投を続けた竹丸投手。本塁打を浴びてもリズムを崩さなかった要因について「そんなに気にすることなく、うまく次のバッターに向かえた」とも語りました。

またこの日は、外野に深くまで届くフライを幾度もはじき返され、アウトに打ち取りつつもマウンド上では納得いっていない表情も浮かべていました。その理由は「ホームランだと思ったので、いってないんだなという思いだった」と当時の心境を明かしました。

そして2回にむかえた実戦初打席では、2死ながらバントを敢行。うまく転がすことができ、阿部慎之助監督も拍手を送る一幕がありました。竹丸投手はその打席は「やりづらいことはなかった。久々だったので、これを何回も続けて慣れていけたら」と語りました。

そして次回登板は、開幕投手の大役を控える竹丸投手。その阪神との開幕戦に向けては「納得いく仕上がりにはなっている」と自信を見せるとともに「(今日は)明らかなボール球があったので減らしたい。無駄なボールがちょっと多かったので、少しずつ減らしていきたい」と意気込みを述べました。