「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、ＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠と、ＢＤバンタム級前王者の井原良太郎に衝撃の２回ＫＯ負けを喫した。

１回はゴングから一進一退の攻防が続いた。２回開始１０秒で左拳を浴びて、尻もちをつく形でダウン。立ち上がったが、再開後も井原にパンチを叩きこまれ、リングに沈んだ。芦澤は呆然とした表情を浮かべ、大会史上最大規模１万１０００人が集まった会場は騒然となった。

井原は「これがブレイキングダウンだ。誰でもかかってこい！未来さん、まだまだ強いやつとやれますよ。僕が乗り込んでもいいんで、（ＲＩＺＩＮに）言っておいてください」と力強く雄たけびを上げた。

芦澤は昨年大みそかのＲＩＺＩＮでＢＤ出身のジョリーに完敗。オーディションでは「ジョリーにやられて落ちるところまで落ちた。俺が見失っていたものがここにある。ハングリー精神とか」とＢＤ参戦の理由を明かしていた。

朝倉は「でも芦澤選手、かっこいいと思う。完全アウェーの舞台に１人できて。プライドもあるだろうに」とその姿勢を称えた。