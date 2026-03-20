◆オープン戦 オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）

オリックスが阪神との３連戦初戦を逆転負けで落とした。先発予定だった１６１キロ右腕・山下はコンディショニングを最優先とし、登板を回避。代わって先発したドラフト５位・高谷（北海学園大）が１点リードの２回、阪神打線に捕まった。

１死から中川に四球を与えると、大山、高寺に連打を浴びて満塁のピンチを招いた。続く小幡に同点打を許すと、坂本に勝ち越しの２点打、近本にも中前打を運ばれ、１回１／３を５安打４失点で降板となった。

「全体的にボール先行のピッチングになってしまいましたし、ランナーを許してからのピッチングが課題だと思います。決め球がしっかりと決まれば、打ち取れる部分もあったので、追い込んでからのボールの精度ももっと高めていけるようにしていかないといけません」と反省した。その後は２番手・東松が２／３回を無失点で切り抜けた。３回からは３番手・寺西が５回２失点。８回は４番手・吉田、９回は５番手・古田島がそれぞれ無失点に抑えた。

打線は初回、１死三塁から西川の右犠飛で先制。逆転を許した直後の２回は、１死二、三塁から紅林の中犠飛で１点を返したが、反撃はここまでとなった。