東京・都民広場で行われたプロジェクションマッピング「ポケモンカードゲームTOKYO LUMINOUS NIGHT」の上映イベントに、俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこさん、お笑い芸人のゴー☆ジャスさん、お笑いコンビ「土佐兄弟」のゆうきさん、卓也さんが登場しました。



【写真を見る】【 ゴー☆ジャス 】娘に「ゴー☆ジャスをやっているって言っていない」けれどイベントで感動のあまり「カミングアウトしちゃうくらい素晴らしい」





ゴー☆ジャスさんはこの日、いつも肩に乗せている鳥の代わりに、リザードンを肩に乗せて登場。登場すると早速爐いぅぅ戰鵐箸任いぅ好拭璽箸ら始まりましたね。「いいスタート？」「イースター島、それ、ここ！」瓩肇優燭鯣簣。









ゴー☆ジャスさんの娘もポケモン好きで中でも「ニャオハ」と「ブラッキー」が好きだと言い、狃个討たら娘をプロジェクションマッピングに連れてきてあげたい瓩肇僖僂隆蕕鮓せました。









MCの土佐兄弟から「パパ（ポケモンの仕事をしていて）ヒーローなんじゃない？」と声が掛けられると、ゴー☆ジャスさんは「パパがこれをやっているって言っていない」とまさかの告白。しかし、爐海良を干していたりするので最近は気づき始めている。白い顔の人と同じ人だって瓩噺譴蝓会場を笑わせました。









また、ポケモンは今年で30周年。30歳の桃月さんは爛櫂吋皀鵑汎韻でで、小さい頃からポケモンが好きで、芸能の仕事を始める時にポケモンの仕事をしたくてカードを始めた。記念すべき年にこの場に立てていることが感動で嬉しい瓩版梓蠅了纏に満面の笑みを浮かべました。







プロジェクションマッピングは、土佐兄弟のカウントダウンによってスタート。ピカチュウやリザードン、ミュウ、ミュウツー、レックウザなどのポケモンがプロジェクションマッピングに登場すると、会場からは拍手が巻き起こりました。









また、プロジェクションマッピングには、ゴー☆ジャスさんの娘も好きな「ブラッキー」も登場。ゴー☆ジャスさんは爛屮薀奪ーも出てきたから娘を呼んできて「パパだよ」ってカミングアウトしちゃうくらい素晴らしかった瓩搬臟力の映像に感動している様子でした。

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