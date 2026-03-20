5人組アイドル、メンバーが第2子妊娠 「5人中2人が産休」“制度”に感謝
アイドルグループVenus Parfaitのメンバー・宇沙木ゆき（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を発表した。
【写真】5人組大人アイドル・Venus Parfait集合ショット（1人産休中）
文書の画像を投稿。「この度念願の第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。今現在安定期に入り体調は安定していますが、妊娠初期の悪阻がとても辛く、ソロ活動の方は制限させて頂いてる状態です」と報告した。
続けて「昭和生まれ39歳の私。前回のお産のようにはスムーズにはいかないかもしれないと思っています。不安な面もたくさんありますが、自分の身体と相談しながら4月いっぱいを目処にライブ活動は産休に入る予定です」とつづった。
また「日頃応援してくれるファンの皆様、支えてくれるスタッフの方々、そして1番の味方で居てくれるVenus Parfaitのメンバーにはとても感謝しております」と伝え、「メンバーの5人中2人が産休という異色のアイドルユニットです。産休制度があるアイドルユニットって、とても良いですね」と感謝。「今後とも引き続き宇沙木ゆき、Venus Parfaitの応援をよろしくお願い致します」と呼びかけた。
平均年齢36歳の大人アイドルを掲げる同グループ。公式Xでは「一度は現役を退いた私たち。それでももう一度夢を追いかけてる」「本気でアイドルやってます」と自己紹介。
メンバーは宇沙木のほか、河合風花、辺見レナ、初原千絵、仲谷明香の5人組。河合が第2子妊娠で産休中のため、4人で活動していた。なお仲谷は、元AKB48メンバー。
【写真】5人組大人アイドル・Venus Parfait集合ショット（1人産休中）
文書の画像を投稿。「この度念願の第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。今現在安定期に入り体調は安定していますが、妊娠初期の悪阻がとても辛く、ソロ活動の方は制限させて頂いてる状態です」と報告した。
続けて「昭和生まれ39歳の私。前回のお産のようにはスムーズにはいかないかもしれないと思っています。不安な面もたくさんありますが、自分の身体と相談しながら4月いっぱいを目処にライブ活動は産休に入る予定です」とつづった。
平均年齢36歳の大人アイドルを掲げる同グループ。公式Xでは「一度は現役を退いた私たち。それでももう一度夢を追いかけてる」「本気でアイドルやってます」と自己紹介。
メンバーは宇沙木のほか、河合風花、辺見レナ、初原千絵、仲谷明香の5人組。河合が第2子妊娠で産休中のため、4人で活動していた。なお仲谷は、元AKB48メンバー。