金鯱賞のジューンテイクは、コンマ１秒差の４着でした。１コーナーから向こう正面にかけて、馬が行きたがったのをしっかり制御できなかったのがボクの明確な失敗で、あそこをうまくやっていれば、と悔いが残ります。誕生日Vを狙って力んでいたつもりはないのですが、そうした微妙なところが馬に伝わってしまったとすれば、ボクもまだまだです。次の機会があれば、お返ししないといけません。

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、ベネズエラがアメリカを破っての初優勝。侍ジャパンがそのベネズエラに負けた準々決勝はレースの当日だったのでチラ見すらできませんでしたが、あとでじっくりチェックさせてもらいました。連覇はできませんでしたが、各国が本気で取り組んできているのが素人のボクにさえ伝わってきていましたから、その中でジャパンはよく戦ったと思います。次が４年後というのが、終わったいまから待ち遠しいと思うのですから、本当に楽しませてもらいました。感謝です。

武豊騎手 今週の騎乗馬…阪神大賞典はアドマイヤテラとのコンビ

「平和に競馬が楽しめる幸せを噛みしめて」

今週末は土日とも阪神で騎乗します。土曜のメーンは皐月賞トライアルの若葉賞で、テン乗りのキッコベッロがまわってきました。今年の３歳牡馬クラシックは、まだ確固たる主役が見えていない状況だと思うので、トライアルとしては少し地味なここからでも大きく飛躍する馬が出るかもしれません。楽しみに騎乗します。

日曜のメーンは阪神大賞典で、ここは昨年の目黒記念でお世話になったアドマイヤテラの手綱が戻ってきました。菊花賞３着馬ですから、３０００mは得意のカテゴリー。春の天皇賞につながる内容を示しておきたい大事なレースです。

今週も平和に競馬が楽しめる幸せを噛みしめて、全力投球で頑張ります。