浜松オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２０日、準々決勝戦が行われた。

長田稚也（２５＝飯塚）は６Ｒで１着。１着条件の勝負駆けを決め、準決勝戦進出を決めた。

今節は初日に「チェンジが抜けた」とスタート後にスピードに乗れず大きく離され８着。「最悪から始まった。でも初日だったし、逆に割り切れた。昔なら焦っていたと思う。ここにつながって良かった」。冷静な対処でアクシデントからの逆襲劇につなげた。

勝負駆けのこの日も、大外枠からカマシを決めバックで３番手につけるなど、スタート力も身についている。「以前なら空回りさせたと思う。でも、今は周りのことは考えず、自分のスタートを切るという岩見（貴史）さんの教えを意識して切っている」とスタート巧者の助言を守り、結果につなげている。

昨年１１月以来、１０節連続優出中と安定感も抜群だ。「気持ちの持っていき方、技術、考え方とかのアドバイスを先輩方からもらい、自分で考えて何か月もかけて練習した。それが今の成績につながっている」と日ごろの鍛錬が結果に結びついている。

エンジンは「ヘッド周りを扱って手前が出てきた。これをベースにちょこちょこやるくらい」と調整の範囲でＯＫ。準決勝戦は再度の大外枠。まずはスタートに集中する。