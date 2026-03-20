元彼から突然電話!? 35歳独身女性の元彼がどんな人か興味津々な同居人／Untitled Flowers2
『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜2』（ISAKA/KADOKAWA）第14回【全18回】
【漫画】『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』を第1回から読む
結婚、出産を漠然と望んでいた35歳独身・彼氏ナシの美和。医師から子どもを産めない体であることを告げられ、今は亡き祖父母が遺した古い一軒家で、友人のトランスジェンダー女性・茜と静かに暮らしている。そんなある日、美和は母からの電話で、イトコの訃報を知ることに。葬儀の席で出会ったのは、ひとり残された幼い子ども・杏だった。誰が杏を引き取るのか親族が揉めるなか、美和は杏を迎え入れることを決意する。美和と茜と杏の3人の生活を描いた『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』。ご好評につき1巻の再掲載に、最新2巻のエピソードを追加してお届けします。
【漫画】『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』を第1回から読む
結婚、出産を漠然と望んでいた35歳独身・彼氏ナシの美和。医師から子どもを産めない体であることを告げられ、今は亡き祖父母が遺した古い一軒家で、友人のトランスジェンダー女性・茜と静かに暮らしている。そんなある日、美和は母からの電話で、イトコの訃報を知ることに。葬儀の席で出会ったのは、ひとり残された幼い子ども・杏だった。誰が杏を引き取るのか親族が揉めるなか、美和は杏を迎え入れることを決意する。美和と茜と杏の3人の生活を描いた『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』。ご好評につき1巻の再掲載に、最新2巻のエピソードを追加してお届けします。