競泳男子で２０２４年パリ五輪代表の村佐達也（イトマン東京・中央大）が仲間とともに犇ケ縫縫奪櫂鶚疉活に意欲を示した。

日本選手権２日目（２０日、東京アクアティクスセンター）で村佐は男子２００メートル自由形に出場。自身が昨夏の世界選手権でマークした日本記録（１分４４秒５４）には届かなかったものの、パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知アジア大会（９月開幕）の派遣標準記録（１分４５秒６０）を上回る１分４５秒１５で優勝を果たした。

１７歳でパリ五輪の男子８００メートルリレーに出場し、日本の７位入賞に貢献。この日のレースは当時のリレーメンバーの松元克央（ミツウロコ・三菱養和ＳＳ）が２位、柳本幸之介（ＴＡＳＣ）が４位でフィニッシュ。かつての盟友とのワンツーフィニッシュで、今後の五輪に向けては「リレーでのメダルはやっぱり取りたい。リレーに対する思いは、カツオ（松元）さんも強いと思っている。まずはこうやって２人で４５秒を泳げたので、２人で引っ張って行きたい」と共闘を誓った。

さらに松元とは日々「メダル取りたいね」と会話をしているという。かつて日本は競泳でメダルを量産していたが、２０２４年パリ五輪ではわずか１個で、男子４００メートル個人メドレーの松下知之（東洋大・スゥイン宇都宮）の銀メダルのみだった。それだけに村佐は「僕も今まで五輪を見てきてた。（１６年）リオデジャネイロ五輪で銅メダルもあった。日本がリレーで強いと、その国の国力、強さが証明できると僕は思うので、強い日本を取り戻したいと言うのもある。リレーで勝ちたい」と闘志を燃やした。