新日本プロレス２０日長岡大会の「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」準決勝で、海野翔太（２８）がカラム・ニューマン（２３）に敗れ、決勝戦（２１日、長岡）進出を逃した。

実に３０分を超える激闘も、あと一歩届かなかった。海野はリング上から場外に設置したテーブル上へパワーボムで投げ捨てられるなど、カラムの猛攻に大苦戦。テーブルが真っ二つになる強烈な一撃からカウント１９でリングに戻るも、サッカーボールキック、ファイヤーボルトと立て続けに浴びてしまう。

苦しい時間帯を耐え抜いた海野はプリンスズカース（ブラディサンデー）をＤＤＴで切り返して反撃に転じ、リバースフランケンシュタイナーからラリアートでカラムを吹き飛ばす。しかし、Ｓｅｃｏｎｄ Ｃａｐｔｅｒ（フィッシャーマンズバスター）を回避されてしまうと、レフェリーのスキを突いた急所攻撃で悶絶。ショートレンジラリアートをカウント２で返す意地を見せたものの、最後はプリンスズカースでついに力尽き３カウントを聞いた。

準優勝に終わった昨年大会に続く決勝進出を狙った海野だったが、無念の敗退。ノーコメントで会場を後にした。

この結果、決勝戦はカラムと上村優也の組み合わせに決定した。どちらが勝っても初優勝で、カラムが勝った場合はオカダ・カズチカ（現ＡＥＷ）の持つ最年少優勝記録（２５歳４か月）を更新する。