プロの手技のような心地よさ！ 疲れを癒す、人気上昇中の“リラックス家電”4選

自宅で極上のひとときを味わえる、最新リラックス家電を、家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、家電ライター・田中真紀子さんが教えてくれました。俳優の莉子さんのコメントとともにお届けします。

筋肉をピンポイントで刺激したり、一人ひとりの悩みにアプローチできるパーツ特化型のリラックス家電の人気が上昇中。

「各パーツに適した複雑な動きでアプローチしてくれるため、プロの手技のようなきめ細かさと心地よさを体験でき、ワンランク上のケアが叶います」（田中さん）。

どれもコードレス仕様で、使う場所を選ばずに疲れを癒せる。カラダをいたわり、自分をリセット！ お試ししたのは女優の莉子さんです。

アテックスルルド「ハンドケア コードレス AX-HJ365」

スマホやPC作業で酷使している指を伸ばして、手首までマッサージ

21層のエアバッグが指先から手首まで包み込むハンドマッサージ器。3つのこだわりコースがあり、新開発の「指ストレッチ」機能が秀逸。「エアバッグで引っ張ることで、実際に指が伸びて気持ちいい。指を1本ずつもみほぐしてくれるので、スマホやパソコンで疲れた手もスッキリします」（田中さん）。温熱ヒーター付きで、心地よい温かさとともにマッサージが楽しめる。 \13,200（アテックス TEL. 0120-486-505）

Riko’s Comment「手がむくみやすいタイプなので、指が伸びる感覚が気持ちいい〜。ヒーターの温かさも相まって癒されるし、リラックスできる」

MYTREX「RESET NECK」

新しいネックケア習慣で首のコリや目の疲れとサヨナラ

スマホやPC作業で負担がかかりやすい首や目の悩みに向き合い、首と頭部の境目に位置する後頭下筋群に着目。EMSで首の付け根からアプローチし、つらい首や目の疲れの悪循環をリセット。「絶妙な角度のエアバッグで肩をしっかり固定し、首の付け根を無理なく引っ張ってくれるので、まるで人にやってもらっているような牽引感。温感で夢見心地に」（田中さん）。 \29,700（マイトレックス TEL. 092-260-7366）

ドクターエア「エクサガン LUXE REG-12」

パワフルな振動で深くまで刺激！ 自分好みの強さに調整できる

最大約3300回/分の振動と7mmの振動幅で筋肉ケア。無段階で振動の強弱や回数の調整ができ、パーツやコリ具合によって切り替えも自由自在。「人気のマッサージガンも年々進化しており、これは本当に振動がパワフル。アタッチメントを使い分けることで、肩や腰、二の腕、脚、頭、気になる箇所に合わせた適切なケアができます」（田中さん）。カラバリも豊富。約240g \13,750（ドクターエア TEL. 0120-05-8000）

アテックスルルド「ドライヘッドスパ マドロムーン」

頭に巻くだけで、エアバッグが頭部をぐるりと包み込み360度ケア

6か所のエアバッグが側頭筋、前頭筋、後頭筋を心地よく刺激。選べる3つのコースで、仕事の合間のリフレッシュからおやすみ前の呼吸のリズムまでサポート。「自宅で気軽にヘッドスパ気分が味わえる優れモノ。3秒吸って7秒吐く呼吸リズムで収縮し、スムーズな入眠を促してくれます」（サリーさん）。約280gの軽量ボディに、静音設計＆コードレスで、くつろぎ時間も快適。ねこ耳は収納可。 \9,900（アテックス）

ナビゲーター

神原サリー

家電ライフスタイルプロデューサー。“企業の思いを生活者に伝え、生活者の願いを企業に伝える”をポリシーに、様々なメディアで活躍。家電を感動ベースで語り、家電が暮らしの中でどう役立つかという視点で紹介。

田中真紀子

家電ライター。白物と美容家電を中心に最新家電を多数所有し、毎日使用しながらそれぞれの特性や使用感を発信。雑誌、Webにて執筆するほか、テレビやラジオの出演も多数。近年はコンサルタントなど活躍の幅を広げる。

お試しした人

莉子

2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、注目を集める。その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演。主演映画『違う惑星の変な恋人』で、第38回高崎映画祭で最優秀新進俳優賞を受賞。