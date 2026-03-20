ホテルニューオータニ（東京）で楽しむ桜スイーツ♡春限定クッキー缶や和スイーツ

ホテルニューオータニ（東京）のペストリーショップ「パティスリーSATSUKI」では、桜の季節に合わせた春限定スイーツが登場。お花見や春の贈り物、新しい門出のお祝いにもぴったりな華やかなスイーツが、2026年4月19日（日）までの期間限定で販売されています。桜をテーマにしたクッキー缶や和のグラススイーツ、贅沢なスイーツBOXなど、見た目も味わいも春らしさ満点♡春のティータイムを彩る特別なスイーツをぜひチェックしてみてください。

桜が彩る春限定スイーツ

春らしい可愛らしいクッキー缶やマカロンなど、ギフトにもぴったりな桜スイーツがラインアップ。

『SATSUKIチョコレート&クッキー～桜～』



価格：7,500円（税込）

桜をイメージしたやさしい甘さのバニラメレンゲや、ふんわりと桜が香る桜メレンゲ、桜クッキーなどを詰め合わせた春限定のクッキー缶。淡い桜色でまとめた華やかなデザインは、春の贈り物にもおすすめです。

サイズ：1箱（M）（縦127mm×横175mm×高さ55mm）

内容：

（クッキー）

パルメザンチーズクッキー、アールグレイクッキー、チョコパイ、桜クッキー、抹茶クッキー、ホワイトチョコレートコーティングメレンゲ、バニラメレンゲ、桜メレンゲ

（チョコレート）

オランジェットノワール、フロランタンオレ、フロランタンノワール、アマンドオレ、アマンドノワール

『新桜マカロン』



価格：2,484円（税込）

桜リキュールを忍ばせたこしあんと黒蜜を合わせた「桜マカロン」と、青木酒造の銘酒「鶴齢」の酒粕を使った「酒粕マカロン」を詰め合わせ。

博多あまおうのコンフィや塩漬け桜など、春らしい素材を使用した華やかなギフトスイーツです。

内容：1箱7個入

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春を感じる華やかなグラススイーツ

『スーパー桜黒豆カン』



価格：1,296円（税込）

おしるこをジュレに仕立て、寒天と桜寒天を重ねた上品な和スイーツ。三日間じっくり炊き上げた丹波黒豆を使用し、ふっくらとした食感と奥深い甘みが広がります。

『さくら寒天』



価格：1,026円（税込）

透明感のある寒天に、桜寒天と甘酸っぱいあまおう寒天を重ねた三層仕立てのスイーツ。塩えんどう豆の塩味が甘さを引き締め、仕上げには桜の求肥をトッピング。春らしい彩りが魅力です。

『桜くず餅ゼリー』



価格：1,458円（税込）

1805年創業の老舗・船橋屋が誇る「くず餅乳酸菌®」を使用した桜風味のゼリー。黒蜜あんこや塩えんどう豆、桜の塩漬けを合わせ、やさしい甘さとほのかな酸味が広がる上品な味わいに仕上げています。

贅沢なスイーツBOXも登場

『スイーツBOX』



価格：8,100円（税込）

ホテルニューオータニならではの贅沢なスイーツを詰め合わせた「スイーツBOX」も登場。人気スイーツを一度に楽しめる特別なセットです。

静岡県産・糖度14度以上のマスクメロンを使用した「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、2種の団子、桜マカロンなど、全9種のスイーツを詰め合わせた豪華なBOXです。

『スイーツBOX＆ロゼシャンパーニュセット』



価格：14,630円（税込）

ロゼシャンパーニュ「ニコラフィアット ロゼ ファーストブルーム サクラ」とスイーツBOXを一緒に楽しめる数量限定セット。

※ご予約はお受け取り希望日の5日前まで

春の贈り物やお花見に♡

ホテルニューオータニ（東京）の「パティスリーSATSUKI」では、桜をテーマにした華やかなスイーツが期間限定で登場しています。

クッキー缶やマカロンなどのギフトスイーツから、グラスデザートや贅沢なスイーツBOXまで、春を感じるラインアップが充実。

お花見のお供や春の手土産、門出を祝うギフトにもぴったりです♡春の特別なひとときを、桜スイーツとともに楽しんでみてはいかがでしょうか♪