◇競泳日本選手権第2日（2026年3月20日 東京アクアティクスセンター）

男子200メートル自由形決勝で、昨年の世界選手権銅メダルの村佐達也（イトマン東京）が1分45秒15で優勝し、今福和志との同着だった同400メートル自由形に続く2冠を達成した。150メートルまでは1分44秒54の日本記録を上回るペースの快泳に、「予選は体が重くて不安だったが、うまく疲れを取って決勝に臨み、納得のいくタイムを出せた」とうなずいた。

1分45秒60の派遣標準記録も突破し、秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りも確実にした。「アジア大会と言えども、五輪や世界選手権と同じくらいの（優勝）タイムになる。はまれば1分43秒台も見えた。大会後の強化をしっかりやりたい。100、200、400メートルと全部泳いで、日本のフリーを引っ張る選手になりたい」と半年後に開かれる大舞台を見据えた。

優勝や記録と同じように喜んだのが、長年日本の男子自由形を引っ張ってきた松元克央（ミツウロコ）が1分45秒91の好タイムで2位に入ったこと。「こういう大きな舞台でカツオさん（松元の愛称）と泳げたのは幸せ」と実感を込めた。

日本男子自由形の新エースとして、何よりも願うのはリレー種目での五輪メダル獲得。28年ロサンゼルス五輪で、男子800メートルリレーで銅メダルを獲得した16年リオデジャネイロ五輪以来のメダル獲得へ、「リレーでメダルを獲れば国力を示せる。強い日本を取り戻したい。2人で引っ張りたい」と先輩に共闘を呼びかけた。