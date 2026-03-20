いよいよ4月から自転車の交通ルール違反にも「青切符」が導入されます。自転車の交通違反が重大事故につながるケースが全国的に相次いでいるためです。



通学や通勤などで利用されることの多い自転車。学校が春休みに入り子どもたちも自転車に乗る機会が増えることから、知っておきたい自転車の交通ルールについてみていきます。

◆指導警告なしで即「青切符」となる3つの違反

4月1日から16歳以上を対象として、自転車の交通違反に「交通反則制度」（青切符）が導入されます。113種類の違反行為が対象となります。





◆自転車交通ルール違反の反則金は

4月以降、交通違反をした場合、すぐに「青切符」が交付されるのでしょうか。新潟県警で聞いてみると……【新潟県警交通総合対策室 高橋克行 室長】「自転車の交通違反を認知した場合、まず指導警告を行います。悪質、危険な違反や指導警告しても改善されない場合は取り締まりますが、基本は指導警告です」これまでのように、まず指導警告を行うということですが県警によりますと指導警告をせずに、即「青切符」の交付となる違反があるといいます。それは重大な事故につながるおそれのある次の3つです。■ながらスマホ（運転中にスマートフォンを使用）■遮断踏切立ち入り（警報が鳴り遮断機が下りている踏切に立ち入る）■ブレーキのない自転車を運転（自転車制動装置不良）この3つの違反についてはこれまでも取り締まりの対象となっていましたが、4月以降は違反を認知した場合、指導警告せずに即「青切符」が交付されます。また実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりしているときも即「青切符」が交付されます。さらに警察官に指導警告されているにもかかわらず従わない場合についても即「青切符」が交付されるということです。交通違反者には警察官から反則行為の事実などが書かれた青い紙の「青切符」と、反則金を納める時に銀行や郵便局の窓口へ持参する「納付書」が交付されます。

青切符を交付された場合、納付書で反則金を納めれば取り調べや裁判は免れ、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありませんが、期日までに反則金を納めないと刑事手続きに移行することになります。



対象となるのは16歳以上で、例えば、即「青切符」の対象となる携帯電話をしながらの「ながら運転」は最も高い額となり1万2000円。遮断踏切への立ち入りは7000円、ブレーキなしの自転車に乗っていると5000円です。いずれも直ちに、青切符が交付されます。



113種類の違反行為が対象となりますが、おもな反則金は次の通りです。



・放置駐車違反 9000円

・遮断踏切立ち入り 7000円

・信号無視 6000円

・右側通行 6000円

・傘を差したりイヤホンを使用しながらの運転 5000円

・一時不停止 5000円

・自転車制動装置不良（ブレーキ不良） 5000円

・夜間の無灯火運転 5000円

・2人乗りや並走するなど 3000円



また重大な違反や、交通事故を起こしたとき、住所・氏名を明らかにしない、逃亡したときなどは刑事手続き（赤切符）で検挙されます。

◆自転車の悪質な交通違反によって車の運転免許停止になる場合も

自転車で悪質な交通違反をした場合、車の運転免許証を持っている人は、その免許が停止となる処分を受けることがあります。



県警によりますと道路交通法では、自転車は軽車両に区分され、交通違反や交通事故を起こした場合に点数制度によって違反点数がつくことはありません。



運転免許を受けた人が自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力停止を行うことができる規定があるといいます。



運転免許証を持っている人が自転車を利用して飲酒運転などの悪質危険違反や、重大な交通事故を起こすと運転免許の停止処分の対象となるのです。



県内でも自転車の酒気帯び運転など悪質な違反で検挙され、車の運転免許が停止処分となったケースが増えているということです。



移動に便利な自転車ですが、取り返しのつかない事故を起こしたり、交通違反となったりする前に、改めて交通ルールを理解する必要があります。