【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 2文字を考えてみよう！ ヒントは西日本の地名や暮らしの道具
日常生活や地理の名称に含まれる「音」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？
今回は、家事で見かける道具の名前、西日本にある街の名前、伝統を感じさせる呼び名を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□だけ
か□□かし
□□とめ
ヒント：洗濯物を干す際などに使われる細長い棒といえば？
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▼解説
さおだけ（竿竹）
かさおかし（笠岡市）
さおとめ（早乙女）
生活道具の「竿竹（さおだけ）」、岡山県の「笠岡市（かさおかし）」、そして田植えをする女性や姓として知られる「早乙女（さおとめ）」。道具、地名、そして伝統的な呼称と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さお」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに幅広い世界を結びつけているのは、言葉のつながりを感じられて興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家事で見かける道具の名前、西日本にある街の名前、伝統を感じさせる呼び名を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□だけ
か□□かし
□□とめ
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正解：さお正解は「さお」でした。
▼解説
さおだけ（竿竹）
かさおかし（笠岡市）
さおとめ（早乙女）
生活道具の「竿竹（さおだけ）」、岡山県の「笠岡市（かさおかし）」、そして田植えをする女性や姓として知られる「早乙女（さおとめ）」。道具、地名、そして伝統的な呼称と、全く異なるジャンルの言葉たちが「さお」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに幅広い世界を結びつけているのは、言葉のつながりを感じられて興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)