【R-1グランプリ】ルシファー吉岡「今年こそ念願の優勝を」 あす21日夜に決勝、過去最多6171人の頂点決まる
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』決勝戦が、カンテレ・フジテレビ系であす21日午後6時30分から生放送される。ルシファー吉岡のコメントが到着した。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
■ルシファー吉岡 一問一答
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
今回は割としんどかったのでホッとしました。少しルールも変わって、今回から3回戦がなくなり、2回戦の次は準々決勝だったんです。その期間も短かったので、ネタをどう仕上げていくかが難しかったです。あと、各回戦の厳しさがどの程度なのか測りかねるところもあったんです。できれば勝負ネタは温存したいけど、それで負けたら怖いし、どこでどのネタをやるのか決める難しさもありました。年々新しい人も出てきて、参加人数も増え、大会自体も厳しくなっている印象なので、「このくらいで大丈夫かな」と考えて挑むと落ちちゃうなって。
――ファイナリスト9人を見ていかがですか？
知り合いがいなくなりましたよね。全体の印象としては、みんなデカい。だから、僕が出てきたときにすごく小さく見られるんじゃないかという不安があります。今回の平均身長は170センチ台後半くらいあるんじゃないですか？そうなると、アメリカの平均身長とほとんど一緒ですから。つまり『R-1』はアメリカですね。気になる人は、ドンデコルテ 渡辺銀次さん。決勝会見のときに同期ということが判明したので、ライバル的な気持ちになります。また、新しい仲間を見つけていかないとなぁ。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
演技力や一人コントのうまさと、あと、おじさんとしての悲哀です。悲哀は、このメンバーの中でも群を抜いているんじゃないかな。悲哀って積み重ねなんです。僕のシミのひとつに至るまで、積み重ねてきたものですし。悲哀のレベルは全然違います。ずば抜けているんじゃないかな。
――ルシファー吉岡さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
「ぜんぜん優勝できないじゃん」です。毎年、いろんなことを言っていますけど、今の心境はそんな感じ。2021年から2023年まで芸歴制限（芸歴10年目以下が出場対象）が設けられて出られなくなったとき、「そういう風に舵（かじ）を切るんだ」という思いもあってしばらく動けなくなるくらい衝撃を受けたんですけど、単独ライブとかに集中しようと切り替えました。2024年に芸歴制限が撤廃されて、出られるのはうれしかったんですけど、でも「もう一回、あれをやるのか」と複雑な気持ちもあったんです。それからまた挑戦して、決勝に出させていただいていますが、やっぱりままならないものですね。それも実力ですけど、僕にとって『R-1』はやっぱり「ぜんぜん優勝できないじゃん」ですね。でも心の中では、今年こそ念願の優勝を勝ち取ってやるぞと思っています。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
――決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
今回は割としんどかったのでホッとしました。少しルールも変わって、今回から3回戦がなくなり、2回戦の次は準々決勝だったんです。その期間も短かったので、ネタをどう仕上げていくかが難しかったです。あと、各回戦の厳しさがどの程度なのか測りかねるところもあったんです。できれば勝負ネタは温存したいけど、それで負けたら怖いし、どこでどのネタをやるのか決める難しさもありました。年々新しい人も出てきて、参加人数も増え、大会自体も厳しくなっている印象なので、「このくらいで大丈夫かな」と考えて挑むと落ちちゃうなって。
――ファイナリスト9人を見ていかがですか？
知り合いがいなくなりましたよね。全体の印象としては、みんなデカい。だから、僕が出てきたときにすごく小さく見られるんじゃないかという不安があります。今回の平均身長は170センチ台後半くらいあるんじゃないですか？そうなると、アメリカの平均身長とほとんど一緒ですから。つまり『R-1』はアメリカですね。気になる人は、ドンデコルテ 渡辺銀次さん。決勝会見のときに同期ということが判明したので、ライバル的な気持ちになります。また、新しい仲間を見つけていかないとなぁ。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
演技力や一人コントのうまさと、あと、おじさんとしての悲哀です。悲哀は、このメンバーの中でも群を抜いているんじゃないかな。悲哀って積み重ねなんです。僕のシミのひとつに至るまで、積み重ねてきたものですし。悲哀のレベルは全然違います。ずば抜けているんじゃないかな。
――ルシファー吉岡さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
「ぜんぜん優勝できないじゃん」です。毎年、いろんなことを言っていますけど、今の心境はそんな感じ。2021年から2023年まで芸歴制限（芸歴10年目以下が出場対象）が設けられて出られなくなったとき、「そういう風に舵（かじ）を切るんだ」という思いもあってしばらく動けなくなるくらい衝撃を受けたんですけど、単独ライブとかに集中しようと切り替えました。2024年に芸歴制限が撤廃されて、出られるのはうれしかったんですけど、でも「もう一回、あれをやるのか」と複雑な気持ちもあったんです。それからまた挑戦して、決勝に出させていただいていますが、やっぱりままならないものですね。それも実力ですけど、僕にとって『R-1』はやっぱり「ぜんぜん優勝できないじゃん」ですね。でも心の中では、今年こそ念願の優勝を勝ち取ってやるぞと思っています。