ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 中日 勝野昌慶が9回を3者凡退でピシャリ 松山の代役守護神候補「与… 中日 勝野昌慶が9回を3者凡退でピシャリ 松山の代役守護神候補「与えられたところで投げるだけ」 中日 勝野昌慶が9回を3者凡退でピシャリ 松山の代役守護神候補「与えられたところで投げるだけ」 2026年3月20日 20時41分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇オープン戦 中日4―3ロッテ（2026年3月20日 バンテリンD） 中日は1点リードの9回に勝野昌慶がマウンドへ。1番から始まる相手打線を3者凡退に抑えた。 入団8年目の右腕。昨季最多セーブの松山が左脇腹痛で出遅れており、代役守護神の候補となっている。 右腕は「与えられたところで投げるだけ。状態はいいので、このままいきたい」と力を込めた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 中日・カリステが2試合連続アーチ 2回に3ラン「反応で打った。しっかり戦える準備をしたい」 オリックス オープン戦初先発したドラ5高谷舟は2回途中4失点で降板 ロッテのドラ2・毛利海大、5回途中4失点で初黒星「相手に合わせた投球になっていた」 楽天開幕投手の荘司康誠、OP戦最終登板で5回途中2安打無失点 開幕戦は「何が何でも勝つ」