新日本プロレス２０日の長岡大会で、ＹＯＨ（３７）がＩＷＧＰジュニアヘビー級王者ＤＯＵＫＩ（１０万３４）との前哨戦を制した。

ＹＯＨは「旗揚げ記念日」（６日、大田区）で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＤＯＵＫＩに挑戦を表明。メインでマスター・ワトの挑戦を退けＶ２に成功した王者を、Ｈ．Ｏ．Ｔの前リーダーＥＶＩＬの必殺技ＥＶＩＬ（変型大外刈り）でＫＯし、大会の主役をかっさらった。

これを受け４月２日後楽園大会での王座挑戦が決定している。

この日の大会ではエル・デスペラード＆マスター・ワトとトリオを結成し、ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯ＆金丸義信と６人タッグで対戦。何やらＥＶＩＬのようなポーズを取ってＤＯＵＫＩを挑発すると、トラースキックからＥＶＩＬを狙うなど相変わらずやりたい放題だ。最後は金丸にＥＶＩＬをさく裂させると、一気にＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ（旋回式ダブルアームＤＤＴ）で沈めてみせた。

バックステージでは胸の前でハートマークを作って「ＤＯＵＫＩにドキドキ。よーく覚えとけ、ハッハッハ〜！」と、やはりＥＶＩＬの決めゼリフ。キング・オブ・ダークネス化が止まらないＹＯＨは、一体どこへ向かうのか――。